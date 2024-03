Los nuevos horarios de Renfe para abril comprometen los transbordos del Eje Atlántico: "No sé cómo voy a llegar al trabajo"

Además del colapso informático causado por la demanda de billetes baratos, el nuevo calendario de abril de las líneas que conectan Galicia con otras comunidades publicado esta semana por Renfe también tiene consecuencias para los viajeros del Eje Atlántico. Paula Fernández reside en Vilagarcía de Arousa y cada mañana usa el tren para desplazarse hasta Ourense, donde trabaja. Para ello, realizaba transbordo en Santiago y cogía el Alvia destino Barcelona, que hace parada en la ciudad de As Burgas. Ahora le resulta imposible.

“Todos los días cojo el tren Media Distancia que sale de Vilagarcía a las 07.15 horas de la mañana y para en Santiago a las 07.35, aproximadamente. Ahí hacía transbordo en el Alvia que sale a las 07.47 y tenía 10 minutos de margen para embarcar”, señala Paula, que asegura que en abril le será inviable seguir con esta dinámica. “Renfe tiene previsto adelantar la salida del Alvia a las 07.40, por lo que se me hace imposible realizar el transbordo a tiempo, ya que me quedarían tres minutos.No sé como voy a ir a trabajar”, lamenta.

Patricia señala que la única opción factible que tendrá para llegar a tiempo al Alvia si el horario planteado se mantiene es coger el primer tren de la mañana, que sale a las 05.50 horas. “Implicaría quedarme en Santiago esperando más de una hora”, señala la viajera, que denuncia la “infrautilización” por parte de Renfe de las líneas de Alvia para hacer transbordo en paradas gallegas, como Santiago u Ourense. “Es un agravio considerable a los usuarios habituales y un despilfarro de los recursos públicos”, zanja.