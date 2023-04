Afortunadamente, los tiempos son los que son, y la normalización que se está viviendo con las enfermedades y trastornos mentales va pareja con la que experimentan las distintas tendencias sexuales... como siempre debió de ser. Pero para que estos procesos lleguen a buen puerto y combatan el anquilosamiento mental hacen falta valientes que no tengan miedo a exponer sus casos, alguien como la vecina de Rois María Losada Vázquez, que acaba de publicar el libro El club de los neurodivergentes. En sus 45 capítulos aborda el día a día de un grupo de adolescentes que, como ella, sufren de trastorno del espectro autista. Y además de hacer la puesta de largo ante sus convecinos y munícipes, a esta joven filóloga no le ha temblado la voz para explicar las experiencias que pasó en su juventud. Desde aquí no queda más que aplaudir y esperar que cunda el ejemplo.