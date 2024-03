Arzúa invita a ‘queixear’ en el primer gran festival musical y gastronómico del año

Arzúa es este fin de semana la auténtica capital gastronómica y musical de Galicia. La 49 edición de la Festa do Queixo vivió este sábado una intensísima jornada que comenzó con la tradicional entrega de premios y el pregón inaugural, a cargo de la actriz María Vázquez, y finalizó a altas horas de la madrugada con los conciertos gratuitos de Tu Futura Exmujer, La Plazuela, Arde Bogotá y Grande Amore.

Vista del recinto ferial Terra do Queixo / cedida / susana lópez carbia

Concurso de pinchos

El día desapacible no pudo con las ganas de ‘queixear’ y de rendir tributo a los quesos más famosos de Galicia que fueron protagonistas en un concurso de pinchos en el que, por segundo año consecutivo, se impuso la cafetería Ultreia. La responsable fue una tapa denominada “Non te queixes”, que obtuvo la mayor puntuación de las elaboradadas por los 16 establecimientos participantes. El segundo puesto fue para “Arzuíni”, del café-bar Chacala, y en tercer lugar quedó “A filloa do meu avó”, creación de A Bodega do José. Para la elaboración de los pinchos se utilizó queso cedido gratuitamente por el Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa-Ulloa.

Este año los premios Arzuáns do Ano correspondieron al cómico Xan Veiga y a la cooperante y periodista Paula Fernández, que no pudo recoger el galardón por encontrarse en Etiopía, país en el que reside. Fue su madre quien recogió la distinción en su nombre.

Tras la entrega de premios, la pregonera María Vázquez; la subdelegada del Gobierno, María Rivas; el presidente del Consello Regulador, José Luis Lamas; los concejales José Luis García y Begoña Balado, y el alcalde de Arzúa, Xoán Xesús Carril, recorrieron los más de 60 puestos habilitados en el recinto ferial en los que se pueden degustar los productos de las más de 50 queserías que este año participan en esta 49 edición de la Festa do Queixo.