“O premio dos Goya é grazas a xente que apostou por min como Ficción Producciones, como Mamen, Rulo, Rocío, Mamencita... Se non fose por eles non acadaría estes recoñecementos. E estou feliz por facer a presentación en Galicia da nova tempada de Operación Marea Negra”.

Bajo la bandera de esa alegría habla el actor santiagués Luis Zahera para EL CORREO en la premiere de la segunda tanda de esta serie ya disponible en Prime Video, cuyo primer episodio se mostró ayer en el Salón Teatro de Santiago.

Zahera, Diego Anido, Manuel Manquiña, Xosé Barato, Josito Porto, Miguel de Lira, Nerea Barros, Melania Cruz, Dani Trillo o Miquel Insua comparten protagonismo con el actor chileno Jorge López; él y los cinco primeros citados visitaron Compostela para mostrar esta serie de Ficción Producciones y Lightbox (Portugal), en colaboración con la Xunta, CRTVG y la televisión pública lusa RTP, una alianza con el talento actoral gallego llevando el peso.

La nueva temporada de Operación Marea Negra alarga la aventura del vigués Nando en el narcosubmarino capturado en Galicia en 2019 con 3.000 kilos de cocaína, si bien ahora el relato fabula, siempre en clave de thriller, y cambia de rostro. El rol principal está interpretado por el citado Jorge López, dando vida a ese veinteañero gallego campeón amateur de boxeo cuya ambición pende del narco y de una sentencia que, le saque de la cárcel o no, le marcará.

A Nando le pasa (y le pisa) la vida en un terreno resbaladizo. Como dice su abuelo (un enorme Manquiña): “Tener no es lo mismo que ser”.

Jorge López (San Felipe, Chile, 30 de octubre de 1991), actor con paso por Soy Luna (Disney Channel, 2016) y la serie española Élite (Netflix, 2018), releva al madrileño Álex González, estrella de la primera tanda.

Y siendo menos conocido aquí, Jorge va sobrado de ganas y eco (acumula 9 millones de seguidores en Instagram), tanto que Prime cuenta con él para tres proyectos más: “Soy un chico Prime Video”, suelta con humor.

“Yoi iba a interpretar otro personaje en Operación Marea Negra pero dos semanas antes me llamaron para ofrecerme el rol protagónico y tras leer todos los guiones pensé que era el momento adecuado de hacer un papel protagonista. No era algo que yo estuviera buscando pero me llegó la ocasión y como yo creo en el destino, acepté por eso y por la calidad del guión”, subraya el intérprete, ya conocedor de Galicia antes de esta aventura de cinco nuevos episodios.

“Ojalá siga. Estaría encantado de grabar la tercera temporada”, añade entusiasta Jorge mientras el equipo de Ficción contesta a este diario con cuatro palabras más cautas: “Dependerá de la audiencia”.

López: “Yo estuve de vacaciones en las Islas Cíes y conocí también Vigo y A Coruña. Y para la serie tuve que aprender el acento gallego y a neutralizar mi acento chileno”, asegura quien recrea a ese Nando que tiene por abuelo al personaje creado por Manquiña, que así habla de sus escenas conjuntas.

“El rodaje sigue la tónica de la primera temporada y la continuidad es muy coherente. El trabajo de Jorge (López) era muy complicado. Creo que venía desde México y, al llegar, tuvo que ponerse a rodar sin un previo. Tenía un trabajo muy complicado pero... está muy bien”, concluye Manquiña, a quien se le escapan varios spoilers fuera de micro mientras consulta con Manu Suárez, fotógrafo de La Diapo, qué tal sale en las instantáneas que le ha hecho como primer actor en llegar a la cita.

La presentación de ayer acabó por juntar medio centenar de personas, pintando el escenario con un algo de camarote de los Marx al unir equipo de la serie, autoridades políticas, alumnos de Audiovisuales, fans y prensa, con Zahera presumiendo de su Goya, ese objeto del deseo ganado por su trabajo en As Bestas, película de Rodrigo Sorogoyen cuyo brillo coral regaló la nominación a otro actor picheleiro, Diego Anido, quien ayer ante la TVG tildó a su personaje en Operación Marea Negra de “alguén moi divertido pero tamén moi malo ata o punto de que hai que ter coidado con el”.

Grabada con localizaciones en la ría de Arousa, Santiago, A Coruña y Vigo, con un equipo gallego en gran medida, esta segunda tacada de la serie tiene guiones de José Rodríguez, Patxi Amezcua y Natxo López, bajo la dirección de Daniel Calparasoro e Igor Legarreta.

Todos ellos posibilitan una temporada que se abre con un helicóptero y tensas escenas en el agua previas al salto al entramado carcelario donde la abogada de Nando le advierte de que la llave para abrir el candado de su futuro pasa por: “Saber lo justo y soltar lo preciso”.

Heredera del bum de series sobre el mundo de la droga alentado por el éxito de Breaking Bad (estrenada a finales de 2013) y Narcos (2018), Operación Marea Negra conecta con esas historias televisivas que se enriquecen con la creciente pericia técnica y actoral de lugares como Galicia o la Europa Nórdica, por ejemplo, con relatos que van más allá del pulso entre buenos y malos, aunque en el fondo todo beba y viva “de Shakespeare”, apunta el actor Xosé Barato, uno de los polis.

“Si a primeira tempada está basada nun caso real aínda que ficcionado, e onde traballan de xeito conxunto a policía portuguesa e a policía española, nesta nova tempada hai xeitos de facer diferentes”.

El conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, destacó en la presentación la salud del actual mapa audiovisual gallego como reflejo de una industria con “talento creativo, solvencia empresarial, capacidade de xestión e calidade artística”.

Rodada en Galicia con apoyo del Hub Audiovisual de la Xunta, esta segunda tanda de la serie “recibió una subvención de preto de 350.000 euros” para su grabación.

Al estreno en Santiago del primer episodio de la continuidad de este serial de acción asistió además el director de contenidos de Amazon Prime Video, Ricardo Carbonero, quien compartió photocall con varios responsables del equipo gallego, entre ellos Mamen Quintas, productora ejecutiva de Ficción Producciones, firma que en mayo cumplirá 20 años de trayectoria y que tiene como CEO a Julio Casal, igual de sonriente que Quintas en una presentación que también contó con la edil compostelana Mercedes Rosón.