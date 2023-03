La clínica Aureal, en Santiago, tiene como principal objetivo dar un servicio de fisioterapia y osteopatía, con una visión holística del cuerpo humano, mediante el uso de terapias manuales.

-¿Cuál es la importancia de la fisioterapia y osteopatía?

-La Fisioterapia y la Osteopatía son ciencias de la salud, alternativas a la medicina tradicional, que tienen como objetivo maximizar la calidad de vida de las personas y mantenerlas en un nivel adecuado de salud y bienestar. Ambas curan, previenen, recuperan y adaptan, empleando medios físicos y aprovechando los mecanismos de autorregulación y autocuración del cuerpo humano. Los beneficios del tratamiento fisioterápico no sólo repercuten a nivel físico o mecánico, sino que también en la esfera psicológica, emocional y social, tanto si existe lesión como si no. Cada vez más gente es consciente de la importancia de venir al fisio no sólo cuando duele. Además, pese a ser una disciplina relativamente joven, en la que estamos en continúa formación, se ha conseguido especializar muchísimo los tratamientos de fisioterapia en ramas como la manual, la respiratoria, la uroginecólogica, la pediátrica… eso le da más valor a nuestra profesión si cabe, a mayor especialización, mejores resultados.

-¿Qué ofrece a sus pacientes la clínica Aureal?

-Aureal ofrece una atención personalizada e individual a nuestros pacientes, en la que se establece una relación de confianza que hace que se obtengan mejores resultados. Aureal nace en enero de 2023, con la idea y la convicción de ofrecer un trato con el paciente cercano y totalmente personalizado. Después de más de 15 años ejerciendo la profesión, valoro mucho el trato humano, establecer cercanía y confianza, sin dejar de la lado la profesionalidad. Ambos, paciente y fisioterapeuta tienen que sentirse a gusto, para que de esa relación se obtengan los mejores resultados. El tratamiento que ofrecemos es totalmente individualizado y personalizado, teniendo en cuenta siempre cada caso clínico. Creemos que el inicio de un tratamiento de calidad es un buen diagnóstico. Por eso, en la primera sesión nos tomamos tiempo en entrevistar y valorar al paciente. Por un lado, preguntamos aquellos datos relevantes y aspectos de su vida que nos puedan ayudar a diagnosticar, y también lo escuchamos, le damos su tiempo a que exprese todo aquello que vive, siente, percibe… porque a veces sin darse cuenta, nos dan mucha información sobre el problema o la patología que los trae a consulta. Y a continuación, realizamos una valoración por sistemas o estructuras recopilando datos (de movilidad, de tensiones miofasciales, viscerales…) para poder establecer nuestro diagnóstico y determinar la causa que provoca el dolor y que está limitando la funcionalidad, y así enfocar el tratamiento.

-¿En qué patologías se especializan?

-Somos fisios especializados en terapia manual y osteopatía. Nos encanta tratar todo lo que tenga que ver con esta rama de la disciplina a través de las manos. Tratamos disfunciones tanto a nivel estructural, como visceral y craneal. La mayoría de los casos que llegan a Aureal son patologías o alteraciones del sistema musculoesquelético como algias vertebrales, dolores musculares, problemas de ATM, cefaleas, lumbalgias, tendinitis, limitaciones de movilidad articular y rigidez, “malas posturas”, mareos, acúfenos… todas ellas derivadas del vivir del día a día, como digo yo, o de la práctica deportiva. Por otro lado, es muy habitual que el paciente tenga aceptado como normal en su vida, ciertas molestias, sin causa aparente, a las que no le da importancia como dolor de cabeza, dolor menstrual, cansancio, problemas digestivos, estreñimiento, infecciones de orina… y que haya hecho cambios en sus hábitos sin darse cuenta porque así se encuentra mejor. Son disfunciones viscerales, que también se pueden trabajar desde la fisioterapia y sobre todo con la osteopatía.

-¿Cómo son sus terapias y tratamientos?

-Ofrecemos un servicio especializado individualizado y personalizado, trabajamos la salud desde una perspectiva holística, recurriendo a diferentes técnicas y especialidades. Reunimos técnicas de la fisioterapia, la osteopatía y la terapia manual y escogemos unas u otras en función de lo que vamos necesitando o mejor se adapten a la hora de tratar la sintomatología y las disfunciones del paciente. La filosofía de tratamiento en Aureal, se basa en abordar las diferentes patologías con una visión holística del cuerpo humano, éste es un todo, en el que todas sus estructuras y sistemas se interrelacionan y funcionan en perfecta armonía, cuando aparece la lesión, el equilibrio se rompe y hay que volver a restaurarlo. En este concepto de integridad y equilibrio, hay que saber mirar más allá del dolor que nos refiere el paciente en una zona determinada e ir a buscar respuestas a otras zonas y estructuras para establecer ese posible patrón relacional que desencadena el problema. No siempre hay que tratar donde duele, muchas veces la disfunción es a distancia. El objetivo es tratar la causa que provoca dolor, y no sólo tratar sus síntomas. En ocasiones, es necesario un tratamiento o una intervención multidisciplinar y si eso es así, no dudamos en pedir ayudar o derivar a nuestros pacientes a otros especialistas como puede ser un podólogo, trauma, digestivo, nutricionista, psicólogo, nutricionista… Hay que encontrar el equilibrio en su globalidad.

-¿Es importante la prevención?

-Muy importante, en cualquier ámbito que afecte a la salud tiene que haber prevención y, en la fisioterapia, también. Además de recuperar, tiene como objetivo aumentar la calidad de vida y el bienestar de sus pacientes. La prevención es un pilar básico en la salud de una persona, del mismo modo que lo es por ejemplo tener una buena alimentación para estar fuertes y tener buenas defensas o hacer actividad física e ir al gimnasio para estar en buena forma y prevenir enfermedades como puede ser el colesterol o problemas del corazón, el sobrepeso… La gente cada vez demanda más sentirse bien en general, muy asociado al stress y a la ansiedad de nuestra forma de vivir en la actualidad, entonces se buscan medios para llevar mejor el día a día y poder seguir trabajando sin que eso suponga un problema mayor. La fisioterapia es un recurso más, a parte de tratar, la fisioterapia previene. La pena es que aún existe un poco, la creencia de que al fisioterapeuta solo se va cuando tenemos una lesión y hay que recuperarse de esa lesión, o una contractura muscular, una tendinitis, un dolor de espalda… y no, es un gran error, uno de los campos de actuación de la fisioterapia es la prevención, y no solamente en el ámbito deportivo en donde ya todos asociamos esa faceta de la profesión, si no que también nos podemos anticipar a ella en lo cotidiano, para evitar lesiones derivadas de los puestos de trabajo, prevenir enfermedades degenerativas, adaptar entrenamientos teniendo en cuenta las necesidades personales, cuidar de la mujer embarazada, etc. Son varias las herramientas preventivas que tenemos como fisioterapeutas para ello, con un tratamiento fisioterápico y osteopático en camilla que lleve al cuerpo a un equilibrio óptimo para que todas las estructuras y sistemas funcionen en armonía, con reeducación postural, promoviendo tratamiento y ejercicio activo fuera de consulta, incentivando hábitos de vida saludables. En resumen, promocionando salud.

-¿Qué es lo más gratificante de tu profesión?

-Aprovecho la pregunta para agradecer la acogida que me ha brindado la ciudad en estos primeros meses de vida de Aureal, un sueño que tenía en mente desde hace tiempo y que por fin se hizo realidad. Gracias a mis pacientes, por poner en mis manos su salud, por confiar en mí. Lo más gratificante es sin duda alguna, poder ayudar y colaborar para que alguien se sienta bien. Se siente una gran satisfacción cuando te dicen ya no tengo dolor, puedo hacer vida normal