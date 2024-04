El Sergas licita por 1,2 millones la reforma de zonas comunes en el Psiquiátrico de Conxo

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) acaba de poner en marcha un procedimiento de licitación por valor de 1.206.062 euros para realizar obras de mantenimiento y reforma en el recinto del Hospital Psiquiátrico de Conxo. Las actuaciones previstas con este contrato se llevarán a cabo en la cafetería y zonas perimetrales y en los edificios auxiliares destinados al taller ocupacional y a la caseta de apoyo en el área de invernaderos.

Los trabajos previstos en esta licitación se enmarcan en el “programa de melloras tanto estruturais como organizativas” en el que está inmerso el complejo de Conxo, según explicó a este diario la gerencia del Área Sanitaria. En este programa figura también el concurso abierto hace dos meses para reparar la cubierta por un importe de 783.918 euros.

De momento, no se ha puesto en marcha ningún procedimiento para solucionar las deficiencias que presenta el área de hospitalización, recogidas por EL CORREO GALLEGO a raíz de las denuncias realizadas por los trabajadores. Así, las paredes desconchadas, las humedades de algunas estancias o el deterioro de los cuartos de baño todavía tendrán que esperar.

La reforma de la cafetería, el taller ocupacional y la caseta se divide en tres lotes, cuya ejecución cuenta con diferentes plazos, una vez sea adjudicado el contrato. El primer lote, relativo a los edificios auxiliares, está presupuestado en 476.482 sin IVA y está previsto terminarlo en ocho meses. El segundo es el perteneciente a la cafetería, tendrá un coste de 205.014 euros y cuatro meses de ejecución. Por último, para reparar las cubiertas de estas zonas se destinan 315.248 euros y los trabajos deberán ser entregados en seis meses.

“Domesticar” y "amabilizar" el espacio

El proyecto, redactado por el estudio de arquitectura Ameneiros Rey, tiene el objetivo de “domesticar” y “amabilizar” el espacio, según explica su autor, Santiago Rey. Los responsables del Psiquiátrico de Conxo tienen un “caderno de pautas”, en base al cual solicitaron un proyecto enfocado a “un fin asistencial, directamente ao paciente”, añade Rey, que sostiene que “hai que deixar de institucionalizar os entornos”.

En esta línea, Santiago Rey apunta que “as tendencias da propia sociedade piden que os pacientes deixen de ter a sensación de estar encerrados nun recinto, senón que teñan a sensación de estar nunha aula dun centro social ou nun salón grande dunha casa. Non son solo tendencias arquitectónicas, senón coordinado coas terapias e as liñas editoriais do centro”. Por ello, tanto los materiales como los colores o las formas elegidas se orientarán a “darlle cabida a todas as evolucións pedagóxicas e de pensamento na psiquiatría que levan moitos anos desenvolvéndose noutros lados e que temos que tentar introducir nos nosos programas”.

Actuaciones previstas

Siguiendo estas pautas, en la cafetería está previsto mejorar la accesibilidad y se propone un espacio en el que se mezclen pacientes, personal y visitantes. En las zonas perimetrales se acometerán importantes modificaciones en su distribución, persiguiendo además la idea de que sea un hospital que mira hacia fuera en lugar de hacerlo hacia dentro.

El taller ocupacional se sitúa en “un edificio moi antigo que obedecía a unha lóxica naquela época, na que os espazos quedaron un pouco caducos fronte as novas metodoloxías terapéuticas, nas que as actividades que se veñen desenvolvendo aí evolucionaron”, destaca Rey. Por ello, se orientará la reforma hacia un reacondicionamiento del espacio que permita “actividades máis plurais”.

La caseta da apoyo a las actividades desarrolladas en los invernaderos y cuenta con tres partes: unha zona de vestuarios para los pacientes, otra de oficina para el personal, y la tercera de almacén. Ahora “vaise facer unha nova, integrada no entorno, por iso vai ser en madeira, cunha escala máis axeitada e con vocación de resolver dunha maneira máis coherente todo”, señala Rey. Los trabajos se completan con la reparación de las cubiertas “porque non se pode pretender arranxar algo por dentro sen primeiro arranxar o tellado”, sostiene el arquitecto.

El esfuerzo que requiere un edificio monumental

Rey también hace una valoración del plan para reparar el complejo, que se está realizando en diferentes partes. “O problema destes edificios monumentais é que só unha institución pública é capaz de mantelos. O esforzo de meter un equipamento público nun monumento é brutal. Se non o fai a administración, acabarían abandonados todos. Manter o patrimonio e darlle uso é a costa de estar constantemente investindo moito diñeiro”, subraya.

En relación a las reclamaciones para actuar con mayor celeridad sobre las deficiencias del inmueble, indica que “o proxecto xa o encargaron o ano pasado. Hai queixas e son conscientes delas, pero todo leva tempo. Ao final, entre que empeza o proxecto e empezar a obra, pasa ano e medio, e necesítase outro ano para facela”.

