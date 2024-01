La cubierta del edificio que alberga el Hospital Psiquiátrico de Conxo será reparada en los próximos meses, una vez realizada la convocatoria pública por parte del Servizo Galego de Saúde (Sergas), que establece que a la rehabilitación se destinará un presupuesto de 783,918, 53 euros IVA incluido, con cargo a los presupuestos autonómicos de este ejercicio. Así se establece en la convocatoria, hecha pública este pasado viernes, y en la que se recoge que las empresas interesadas en acometer la intervención podrán presentar sus respectivas ofertas antes del 22 de febrero próximo.

En la documentación se explica que el objetivo principal consiste en “a reparación total das cubertas do edificio mosteiro do Hospital Psiquiátrico de Conxo”, algo para lo que está previsto que se coloque una “tella cerámica curva sobre rastreles de piñeiro, colocación do illamento debaixo do forxado, montaxe de ventás tipo velux o similar e demais pezas de remate”. La obra afectará a una superficie total de cubierta de 2.358,55 metros cuadrados y está previsto que se lleve a cabo durante un período de tres meses.

Antes de publicarse la convocatoria para esta restauración se procedió a la elaboración de un proyecto básico y de ejecución para definir con precisión la intervención a acometer y poder realizar los trámites de licencia y licitación de la obra. Un documento que fue realizado por Fernández Madrid e Iglesias Pereira, y que fue aprobado por el Sergas el 24 de noviembre del pasado año.

En dicho documento se fijaba la cuantía de 783.918,53 euros, contando con el informe favorable de supervisión de proyectos de 21 de noviembre, y se aclaraba que se trata de una obra completa, “susceptible de entrar en servizo a súa terminación, na que se da resposta ás necesidades de partida, seguindo os criterios de integración e homoxeneización cos sistemas existentes”.

En la extensa documentación aportada junto con la convocatoria también se precisa que el número de trabajadores encargado de dicha obra es menor de 50, por lo cual no es obligatorio constituir un Comité de Seguridad y Salud.

Se subraya asimismo que el proyecto para reparar las cubiertas del Psiquiátrico de Conxo se ha redactado con total respeto por el patrimonio, utilizando soluciones reversibles y adecuadas al contexto histórico artístico, y se aclara que ni afecta a la ocupación de la parcela, ni a la altura de la edificación ni supone un cambio de uso. Y es que, tal y como se recoge en la memoria urbanística del proyecto redactado por Fernández Madrid e Iglesias Pereira, el Psiquiátrico de Conxo está catalogado como Ben de Interese Cultural Conxunto do Mosteiro de Conxo dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Santiago, regulado por el Plan Especial PE-1R.

Por lo que se refiere al capítulo de la inversión a llevar a cabo exclusivamente, en el presupuesto se incluyen los costes directos de la ejecución de cada una de las partes involucradas en la restauración, desde la mano de obra necesaria hasta los materiales y gastos derivados de la maquinaria e instalaciones, así como los costes indirectos de ejecución que forman el presupuesto de la ejecución de material. En concreto, se cifra en un total de 544.425,67 euros el presupuesto de ejecución material. Una inversión a la que se le aplican los porcentajes de gastos generales de estructura, que se distribuyen en un 13 por ciento en concepto de gastos generales de la empresa, gastos financieros, cargas fiscales sin IVA y tasas de la administración legalmente establecidas, y que inciden sobre el coste de las obras y demás derivados de las obligaciones del contrato. Un concepto, el de gastos generales de la empresa, que suma 70.775,34 euros, y que se une al 6% en concepto de beneficio industrial del contratista, cifrado en 32.665,54 euros.

En total, sumaría 647.866,55 y aplicándole el 21% de IVA da como resultado los 783.918,53 euros en los que se ha fijado el presupuesto de licitación de dicha obra.