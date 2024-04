Filosofía celebra os 50 anos da facultade coa ollada no futuro

O reitor Antonio López presidiu este xoves o acto institucional do 50 aniversario da Facultade de Filosofía da USC e dos estudos universitarios específicos de filosofía en Galicia, o que cualificou como “un feito moi importante” na evolución dos estudos filosóficos na comunidade.

O decano da Facultade, Xavier de Donato, sinalou que esta data “é un momento de celebración, porque estamos nun bo momento para a filosofía, bo para a facultade e para a universidade en xeral”, e apostou pola unidade “á hora de celebrar a nosa historia, facer memoria e mirar para o futuro”, potenciando os estudos de filosofía no novo contexto social e abordando os retos dos vindeiros anos pola propia evolución da disciplina e da sociedade.

A conmemoración, no salón de actos do edificio da praza de Mazarelos, contou coa participación dos exdecanos Carlos Baliñas, José Luis Barreiro, Juan Vázquez, Luís García, José Miguel Sagüillo e Marcelino Agís Villaverde, mentres non puido asistir Rafael Martínez Castro.

Todos eles rememoraron momentos senlleiros na vida do centro e achegaron claves dos períodos nos que estiveron á súa fronte e sobre a evolución dos estudos filosóficos en Galicia.

As actividades de conmemoración dos 50 anos do centro comezaron o 8 de febreiro coa conferencia A creación da Facultade de Filosofía da USC do profesor Carlos Baliñas, primeiro decano no período 1975-76 e posteriormente de 1978 a 1981. Baliñas lembrou que “a bonanza económica creada polos plans de desenvolvemento” fixo que na década de 1970 se incrementara en Galicia o número de estudantes e paralelamente “o Réxime concede a creación de novas facultades se hai paz, se se evitan altercados coma os de 1968”.

Neste contexto naceu no ano 1974 a Facultade de Filosofía e Ciencias da Educación, cuxa creación promoveu o propio Carlos Baliñas, quen chegara á Universidade de Santiago no ano 1970; o obxectivo que se perseguía era conseguir unha maior especialización dos estudos que fose máis alá dos cursos comúns que se impartían para distintas licenciaturas.