O alcalde de Santiago e candidato á reelección, Xosé A. Sánchez Bugallo, presenta hoxe, ás 20.30 horas na sala Capitol, a candidatura coa que concorrerá ás eleccións municipais do 28 de maio co PSdeG. Co alcaldable compoñen a lista Mercedes Rosón Ferreiro, Xaquín Fernández Leiceaga, Milagros Castro Sánchez, Gumersindo Guinarte Cabada, Marta Abal Rodríguez, Gonzalo Muíños Sánchez, Marta Álvarez Vázquez, Antonio Bermúdez Vaamonde, Isabel Gómez Cambón, Aitor Bouza Manso, Begoña Rodríguez Rodríguez ou Rafael Sexto Alende.