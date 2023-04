Sin renunciar a su carácter de ciudad histórica y polo de atracción turística, Santiago quiere fiar su futuro a la innovación y el emprendimiento. Un objetivo en el que encaja a la perfección una nueva iniciativa de la Cámara de Comercio compostelana para ayudar a las empresas a incorporar las nuevas tecnologías para que sean más competitivas y puedan desarrollar mejor su labor.

Se trata del Coworking Digital Compostela, que fue presentado ayer y está dirigido a emprendedores, pymes y startups. Impulsará la digitalización de más de 350 compañías este 2023 a través de servicios personalizados y dispone de una inversión de 300.000 euros que se financian con fondos Feder, a través de la Fundación Incyde, que aporta un 80 %, y el plan de Empleo Local de la Diputación de A Coruña.

El reto es consolidar “un espacio de referencia en innovación tecnológica que nos sitúe como un punto de encuentro entre personas emprendedoras, empleo e innovación”, destacó María Pais, presidenta de la institución cameral. El proyecto ofrece un espacio de trabajo compartido con equipamiento tecnológico y programas específicos de acompañamiento, incubación y aceleración de empresas. A mayores, se integrará en la Red Provincial de Espacios de Trabajo Colaborativo de la Diputación de A Coruña. Las compañías podrán participar en más de 40 actividades programadas a lo largo de los próximos meses que se desarrollarán en Santiago, así como en los 32 municipios del sur de la provincia.

“Experiencias como este coworking me parecen sumamente interesantes justamente porque trabajan en dos ámbitos imprescindibles: el emprendimiento y la digitalización”, destacó por su parte el alcalde de Santiago, el socialista Xosé Sánchez Bugallo, que agradeció tanto a la Cámara de Comercio como a la asociación de empresarios del Tambre, impulsora del polo biotecnológico de A Sionlla, su “extraordinario nivel de implicación” en el desarrollo de iniciativas de innovación y emprendimiento para las que comprometió que “siempre” tendrán el apoyo de la administración local.

“Tenemos una Universidad y unos jóvenes bien formados. Nos parece bien que venga gente de fuera a trabajar y que el turismo juegue un papel importante, pero nuestros jóvenes mayoritariamente no quieren trabajar en la hostelería. Estudian biología, química, matemáticas... y quieren desarrollar una profesión vinculada a su nivel de formación”, expuso el regidor, que además de labores como “arreglar baches”, dijo, debe tener entre sus preocupaciones la de asegurar el futuro de su municipio. “Y eso está vinculado a que las nuevas generaciones puedan construir un proyecto de vida”, recalcó.

“No ganamos mucho si Galicia, que siempre fue una gran exportadora de personas, sigue haciendo lo mismo ahora con licenciados universitarios. Esperamos que la vida la puedan construir aquí y tengan oportunidades”, afirmó Bugallo, insistiendo en que el emprendimiento y la innovación son la clave del futuro, junto con la digitalización y la internacionalización como elementos complementarios.

“La internacionalización es inevitable, no hay mercados cerrados. Si los demás vienen aquí, nosotros tenemos que salir fuera también”, dijo. Practicamente los dos tercios del PIB gallego se generan con exportaciones al exterior o a otras comunidades, enfatizó el alcalde, añadiendo a continuación la digitalización como un mecanismo imprescindible. “No es posible manejarse en el mundo actual sin elementos digitales. La pandemia impulsó el avance en la digitalización y en este sentido, experiencias como este coworking me parecen sumamente interesantes”, zanjó.

Por último, Bugallo quiso enviar un mensaje de apoyo a los emprendedores en tiempos complejos como los actuales recordándoles que cuando se inicia un camino nuevo “no siempre el éxito sonríe a la primera”. “No debemos desmoralizarnos por eso. Siempre se aprende infinitamente más de los fracasos que de los aciertos, porque tenemos que pensar en qué falló y que no se hizo bien. Si a la primera no tenemos éxito, analizar por qué para que sirva de base”.

La jornada contó también con la participación de la directora de proyectos Feder de la Fundación Incyde, Natalia Vázquez Poza; la subdirectora de Inversiones y Startups del Igape, Fany Suárez Mansilla. Finalmente, la directora en MOVE Estrella Galicia Digital, Nuria Alonso Santamaría, dirigió una ponencia centrada en nuevos modelos de negocio y nuevas oportunidades.