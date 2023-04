La bendición de las palmas y los olivos en este Domingo de Ramos se celebró en Santiago con buen tiempo y una gran afluencia de turistas y público local. Por la mañana, la procesión de la Borriquita completó su recorrido hasta la plaza de la Quintana, donde el arzobispo saliente de Santiago Julián Barrio llevó a cabo la bendición de los ramos y las palmas.

La Cofradía de la Entrada Triunfal de Jerusalén fue fundada en el 1961 por iniciativa de Quiroga Palacios y con el beneplácito de la Orden Franciscana Secular, que lleva instaurada en la ciudad desde 1.215. La imagen de la “Borriquita”, un conjunto escultórico, surge de un boceto realizado por el hermano Roberto González, doctor profesor de anatomía y pintor, siendo en el año 1950 el momento en el que comenzaba su ejecución por Don Antonio Figueras, aunque por el alto coste económico, no llegó a salir hasta el 1953, una ejecución realizada por Castor Lata, con la contribución en el policromado y pintura de Ángel Rodríguez Moure.

Ya por la tarde, se celebró la Cofradía de la Esperanza con sus capuchones rojos y con una gran participación de niños y niñas, que salió de la Iglesia de las Ánimas para realizar su Estación de Penitencia que, este año 2023, fue el protagonista del cartel de la Semana Santa de Santiago.

La Cofradía de la Esperanza es una de las Cofradías más jóvenes de la Semana Santa compostelana. Fue fundada en el año 2005 y procesiona con la Virgen de la Esperanza, talla de Bernardino Mosquera realizada en el año 1877 y restaurada en el 2015 por Manuel Rodríguez Rocha.

Después del fin de semana, hoy comienza la semana grande en el calendario de procesiones. Con un total de diez desfiles por delante, este Lunes Santo a las 21.30 horas saldrá de Santa María del Camino Nuestra Señora de la Humildad.

Fundada en el año 2008, realizaba tan sólo un año después su Estación de Penitencia, siendo una de las procesiones que más contrasta con los desfiles compostelanos por su carácter andaluz por la forma cargar los portadores, que lo hacen desde dentro del paso.

Desde su primera salida por las calles de Compostela, la Agrupación Musical Virgen de la Amargura de Ferrol, fue la encargada de acompañar musicalmente a la Señora de la Humildad. Posteriormente, en el año 2011, la Cofradía adquirió en propiedad la que se convertiría en su imagen titular: Nuestra Señora de la Humildad, obra del imaginero José María Hurtado, fue presentada y bendecida el 17 de marzo de 2012.

La procesión partirá de la rúa Travesa, pasando por la rúa das Casas Reais, praza de Cervantes , rúa do Preguntoiro, rúa da Caldeirería, rúa das Orfas, praza do Toural, rúa do Vilar, praza das Praterías, rúa da Conga, rúa do Preguntoiro, praza de Cervantes y Cantón de San Bieito hasta finalizar el recorrido de nuevo en la rúa Travesa.

Las previsiones meteorológicas apuntan a que el buen tiempo acompañará también en los días festivos, por lo que se espera un importante movimiento de viajeros.