A las 21.30 partía ayer de la Iglesia de Santa María do Camiño la procesión de Nuestra Señora de la Humildad. Santiago abría así este Lunes Santo los días grandes de la Semana Santa, con diez desfiles aún por delante. Las procesiones ya comenzaron el viernes con el desfile de A Virxe das Dores y prosiguieron el domingo con la procesión de la Borriquita durante la mañana y la de la Esperanza por la tarde.

Fundada en el año 2008, la procesión de la Señora de la Humildad es una de las que más contrasta con el resto de desfiles por su carácter andaluz, con los porteadores cargando las imágenes desde dentro del paso. El cambio se introdujo por primera vez en 2011. Además desde su primera salida por las calles de Compostela, la Agrupación Musical Virgen de la Amargura de Ferrol fue la encargada de acompañar musicalmente a la Señora de la Humildad. Posteriormente la Cofradía adquirió en propiedad la que se convertiría en su imagen titular: Nuestra Señora de la Humildad, obra del imaginero José María Hurtado, fue presentada y bendecida el 17 de marzo de 2012. Es una dolorosa de 155 centímetros de altura tallada en madera de cedro y con una policromía medida. Es la primera obra religiosa realizada por el escultor.

Recorrido

El desfile partió ayer da rúa Travesa para continuar por la rúa das Casas Reais, la Praza de Cervantes, rúa do Preguntoiro, Caldeirería, Orfas, para llegar a O Toural. Desde allí prosiguió por la Rúa do Vilar, Praterías, rúa da Conga, Preguntoiro, Cervantes, Cantón de San Bieito y regresar a la Iglesia de Santa María do Camiño. Fue seguida por numerosos compostelanos y turistas que han llegado a la ciudad para disfrutar de una Semana Santa que ha sido declarada como Festa de Interese Turístico de Galicia.

Los desfiles continúan hoy con dos nuevas procesiones, la de la Santísimo Cristo da Paciencia de Conxo, que partirá a las 21.00 horas de la iglesia de las Mercedarias (en la rúa Virxe da Cerca). Hora y media después, ya con el sol caído saldrán los cofrades de la Oración do Horto e do Prendemento de la iglesia conventual de San Francisco.

El programa de desfiles dará el salto del Martes al Jueves Santo, dado que en esta edición se ha suprimido la procesión de Estudiantes después de que el Arzobispado de Santiago haya suspendido su cofraría religiosa. El Jueves Santo, a las 19.30 horas, saldrá de San Francisco la procesión de la Última Cena del Salvador; y a las 23.30 h, el desfile del Flagelado, con salida de San Agustín.