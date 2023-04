Composte Aberta (CA) propone, frente a la escasez de vivienda de alquiler, la puesta en marcha de un programa de rehabilitación de inmuebles que permita “frear as dificultades ás que se enfronta a poboación universitaria para atopar pisos en bo estado e a prezos asequibles”, en palabras de su portavoz. María Rozas sostiene que “a vivenda e a mobilidade son dous dos principais retos de futuro da nosa cidade, e son tamén dous dos problemas que máis preocupan na comunidade universitaria”. De ahí que reinvindique “o camiño iniciado polo goberno de Compostela Aberta para regular os pisos turísticos e dese xeito facilitar que se incremente a oferta de vivendas para o alugueiro tradicional”.

Para conseguir este reto, CA sostiene que “segue sendo necesaria a implicación das administracións, da municipal pero sobre todo da Xunta, que é quen tén as competencias en materia de vivenda e leva anos sen atender as necesidades” de Santiago, según Rozas, que también manifiesta que “o problema do acceso á vivenda non é novo, e se anos atrás sufrimos a expulsión de moitas familias a concellos limítrofes polos elevadísimos prezos, agora son tamén os universitarios os que se enfrontan a numerosas dificultades para atopar pisos de alugueiro”.

Partidaria de la regulación de los pisos de uso turístico, la concejala María Rozas declaró este martes que su objetivo es que la administración pública “subvencione a rehabilitación de vivendas, para que estas sexan destinadas ao alugueiro para estudantes a prezos regulados, coa posibilidade de que fiquen libres do alugueiro nos meses de verán”.

Sobre su propuesta , explica que el programa “podería ser xestionado a través da empresa municipal de vivenda, Emuvissa, que Bugallo prometeu recuperar neste mandato pero que segue agardando, e que tamén debe volver impulsar a construción de vivenda para a súa venda a prezos taxados inferiores do mercado e para o alugueiro social como se fai noutros concellos do Estado”.

Además, defiende que la iniciativa “debe ir acompañada da necesaria presión á Xunta para que asuma as súas competencias e retome a construción de vivenda protexida en Santiago, tras unha década en branco”.

También en clave electoral, la candidata de CA apuesta por la creación de “unha rede de bicicletas públicas eléctricas, na que se preverán tarifas especiais para a comunidade universitaria, para facilitar os seus desprazamentos e contribuir, deste xeito, á eliminación de coches nas áreas universitarias”. Se trata de una opción que, como adelantó EL CORREO, también estudia el gobierno local de Sánchez Bugallo de cara al nuevo contrato de transporte.

Para Rozas es necesario apoyar “a conexión dos dous campus universitarios mediante unha rede de carrís bici ben planificados e ben executados, non coma os que fixo este goberno en Clara Campoamor ou no Hórreo”. Por otro lado, y en este caso respondiendo a la propuesta del PP, Compostela Aberta ha vuelto a manifestar su oposición a la construcción de un parquin subterráneo en el Campus Vida, “porque iso é incoherente coa necesidade de eliminar vehículos na zona universitaria e coas directivas europeas que obrigan a limitar a presenza de coches nos centros urbanos, e porque hai outras alternativas na contorna ds Campus”. Rozas sostiene que “calquera aposta por unha mobilidade sostible debe ir acompañada dun modelo de transporte público con mellores liñas e mellores frecuencias, tal e como defende CA”.