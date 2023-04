A libraría Cronopios acolle hoxe a presentación de A beleza debe morrer, de Mercedes Corbillón, ás 19.00 horas. Acompañando á autora, estarán a xornalista Susana Pedreira, e Marcos Calveiro, director de Edicións de Editorial Galaxia. A sinopse da obra recolle a Venecia como espello que reflicte o amor ata que remata escachando en mil anacos, recriminacións e remorsos, Venecia como tránsito cara á incerteza do futuro. É unha muller madura, na compañía da súa nai, percorre as súas pontes e canais para reconstruírse apañando os mil anacos do espello esnaquizado da que foi a súa relación cun home casado. E escríbelle decontino a esa pantasma, irreal e inalcanzable, como a propia cidade esvaecida entre a brétema dos que se amaron nunha paixón abrasadora.

Mercedes Corbillón, unha das fundadoras da libraría Cronopios, mostra, con crueza e clarividencia, as costuras do namoramento, as súa contradicións e a devastación final, os cascallos do desamor sobre os que unha ten que erguer unha nova vida, libre e consciente, da que ser a única soberana.