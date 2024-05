“Estoy en una jubilación flexible, pero ya con la cabeza en el Año Santo 2027”

Ángel Cabana, responsable de la agencia compostelana Viajes Sant Yago, encara una “jubilación flexible” después de 47 años en activo. La agencia queda ahora en manos de su hijo Pablo.

Ahora estamos en pleno bum del viaje, pero no siempre fue así. ¿Cómo recuerda los inicios?

Nacimos en 1986, en un local de la plaza de Vigo que era muy emblemático porque era un avión por dentro, con sus ventanillas, su escalera de Jumbo y su cola en la calle, pesaba 500 kilos. A los 17 años pasamos a otro local a 100 metros, en la avenida de Vilagarcía. El último año, después de 20, pasamos a Frei Rosendo Salvado. La otra calle era poco comercial, los tiempos cambian y decidimos ir a una agencia más pequeña, porque ya no necesitábamos tanto local como teníamos. Dentro de la agencia, a día de hoy somos siete empleados. La persona que menos lleva, lleva 22 años.

Una empresa familiar hasta en los empleados. No es lo habitual.

Hace años se hacía selección de personal, pero tan pronto encuentras personal bueno que sigue tus directrices... cuando tienes un buen equipo, hay éxitos. Antes la manera de trabajar era muy distinta a la de hoy. Antes trabajabas mucho con ayuntamientos, cámaras de comercio, organizabas grandes viajes, te ibas a Brasil, a Venezuela, a Argentina... eso todo ha desaparecido. Tenías tres o cuatro empresas en Santiago que hacían viajes de incentivos. Ahora hay muy pocos. Poco a poco, vas cambiando la metodología, vas metiendo la Universidad, las Consellerías, la Xunta. Ahí metimos la cabeza hace 20 años, y gracias a Dios, hay empresas grandes de Santiago que siguen trabajando con nosotros después de 30 y muchos años.

Antes viajar era algo mucho más excepcional y esporádico. Ahora lo puede hacer cualquiera, desde su propia casa. ¿Notan mucho ese cambio cultural?

Ha cambiado todo muchísimo, el día y la noche. He tenido la ventaja de que mi transición, o la de viajes Sant Yago, se debió a que mi hijo vino para aquí en 2012. Es una persona muy preparada, estudió en la escuela de Turismo, hizo prácticas en los mejores hoteles. Vino el relevo generacional, conseguimos consolidar la empresa, aparte de conseguir un tema muy importante, que son los congresos. A mí no me daba tiempo a estar de viaje con los grupos por ahí adelante, pero al llegar mi hijo, pudimos retomar el tema de congresos, que es algo importante para nosotros. En 2014 empezamos a organizar grandes eventos deportivos, como un campeonato del mundo de Triatlón en Pontevedra, campeonatos de dardos electrónicos, que mueve miles de personas. Eso prácticamente lo tenemos nosotros en exclusiva para toda Galicia.

Comenta que llevará a cabo una “jubilación flexible”. ¿Cómo se presenta el futuro de viajes Sant Yago?

En estos momento estamos muy consolidados, en Universidad, Xunta y empresas. A mayores, después de la pandemia volvimos a negociar cosas como el campeonato mundial de dardos, que moverá unas 5.000 personas a finales de año. Estamos solicitando un campeonato mundial de duatlón. Nos estamos moviendo ya con la cabeza en el Año Santo de 2027. Ahí será mi jubilación, si Dios quiere. Si la salud acompaña, seguiré hasta el Xacobeo.