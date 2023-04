Agentes del Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local tuvieron que intervenir ayer por la tarde en dos trifulcas que se originaron en la rúa de Touro y en la avenida de Fraga Iribarne, en la ladera del monte Gaiás. En ambas peleas se vieron enfrentadas varias personas de dos bandos. En el caso de la rúa de Touro el conflicto fue de naturaleza vecinal, después de que una mujer denunciara que vio cómo dos personas intentaban entrar en una vivienda de un bloque que supuestamente estaba vacía. Esta mujer fue increpada por un grupo de personas que se manifestaron de forma muy violenta, hasta que llegaron los efectivos policiales, que consiguieron calmar los ánimos. En la bronca de la avenida de Fraga Iribarne también se vieron implicadas varios individuos, divididos en dos bandos. La intervención policial consiguió frenar el enfrentamiento, según fuentes de Seguridade Cidadá.

O comité de Servisar, concesionaria do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Santiago, non descarta iniciar mobilizacións, e mesmo a convocatoria de folga en maio, logo de que a empresa propuxera este martes modificacións que empeoran as condicións laborais das traballadoras.

A reunión estaba convocada para constituír a mesa negociadora para intentar mudar as condicións de traballo das auxiliares do SAF. Segundo Roberto Alonso, representante da CIG-Servizos, a empresa puxo sobre a mesa pasar ao persoal que traballa de luns a venres a facelo de luns a domingo cos descansos regulamentarios.

No caso do persoal con xornada continua Servisar anunciou que pasarían a estar a quenda partida e canto ao persoal con contratos a tempo parcial, presentou a proposta de aplicarlles unha redución de xornada do 25 por cento.