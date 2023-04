“A Xunta é máis partidaria de medidas que proporcionen seguridade xurídica aos propietarios de vivendas para que as poñan no mercado de alugueiro que de accións punitivas”. Así responden desde el Gobierno gallego a cuál es su posición respecto a que la nueva ley de vivienda incluya una penalización en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de hasta el 50 % para inmuebles vacíos que lleven más de dos años desocupados. Todo ello, además, después de que el Concello de Santiago le reclamase a la Xunta que determine, a través de un decreto, qué se considera una vivienda deshabitada, lo cual le permitiría a Raxoi tomar medidas para recuperar buena parte del elevado parque de viviendas vacías que se contabilizan en el término municipal de Santiago, cerca de 5.000.

Desde Raxoi insisten en que desde la Administración autonómica no han hecho nada para reconducir el mercado de la vivienda y evitar que se hayan disparado los precios del alquiler. En la capital gallega, se ha incrementado un 22,37 % en los últimos cinco años, pasando de 424,2 euros de media al mes en 2018 a 519,1 € tras el cierre del balance del pasado ejercicio. “Levamos máis de dez anos agardando a que a Xunta regule as vivendas baleiras, posto que é unha competencia autonómica, e non vexo moito interés nin intención de facelo. Se se establecesen os requisitos para saber que é unha vivenda baleira, poderíase aplicar unha penalización a este tipo de inmobles. Pero non o fixeron, e agardamos que eso mesmo non suceda coa Lei de Vivenda”, subrayó ayer el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo.

Mientras, desde la Consellería niegan que no hayan movido ficha en esta materia. “De feito, na actualidade está en marcha o Programa de mobilización de vivendas para o alugueiro co obxectivo de mobilizar o meirande número posible de vivendas baleiras de titularidade privada para a súa incorporación, a un prezo accesible, ao mercado de alugamento”, destacan.