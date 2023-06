Luis Otero, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago acaba de ser aceptado como nuevo miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. La votación favorable a su ingreso tuvo lugar en un pleno celebrado el pasado jueves. Su nombramiento será efectivo cuando lea el trabajo de su ingreso en una sesión científica que será fijada por la Junta de Gobierno de la entidad académica en el plazo reglamentario.

Tras conocer su aceptación, Luis Otero aseguró que “es un gran honor y un privilegio inigualable ser reconocido por mi trabajo y contribuciones en el campo de las ciencias económicas y financieras y poder formar parte de una comunidad tan distinguida y destacada”.

Quiso agradecer además “sinceramente a cada uno de los académicos por haber apoyado mi candidatura, en particular, a los académicos Jose Antonio Redondo y Jaime Gil Aluja”, y consideró que este logro no habría sido posible sin el apoyo, guía y mentoría de muchas personas a lo largo de mi carrera”. Hizo asimismo extensión de su agradecimiento “a mis profesores, compañeros , familiares y amigos, que siempre me han inspirado y motivado”.