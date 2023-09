Dos meses y medio después de la huelga que protagonizaron el pasado 12 de julio en demanda de mejoras en sus retribuciones, los abogados del turno de oficio de toda Galicia volvieron a salir a la calle este jueves, en una manifestación que partió de la Dirección Xeral de Xustiza, en Santiago, y finalizó ante los juzgados compostelanos.

La plataforma convocante de la protesta denuncia que los abogados que ejercen el turno de oficio en Galicia, –casi 3.000 en 2022, según el Observatorio de la Justicia Gratuita–, están “trabajando gratis para el Estado y para la ciudadanía”, porque los honorarios que reciben “no cubren” ni el trabajo que hacen ni los medios propios que ponen para atender cada caso.

Pero los abogados del turno de oficio van más allá de las demandas salariales. Ahora mismo, la gran reivindicación del colectivo es que se les reconozca “el alta y la cotización como a cualquier trabajador”.

“En la realidad, –explica María José Almodóvar, responsable de Prensa en la plataforma que convoca la protesta– somos trabajadores por cuenta ajena cuando estamos atendiendo el turno de oficio”. Por ello, los letrados reclaman que se regule un “régimen especial”, tanto para los abogados como para los procuradores que llevan este tipo de casos, con una “cotización adecuada” al porcentaje de tiempo que dedican a los casos del turno de oficio.

Un tiempo que, recuerda Almodovar, varía mucho en función del caso, pero que puede ser de varias horas en el caso de la asistencia a un detenido o de varios años, cuando la tramitación de un caso se dilata.

“Hemos llegado a un punto de desequilibrio tal que nos estamos empobreciendo por dos sitios. Primero, porque lo que cobramos es ridículo y, segundo, porque cada vez un mayor porcentaje de población tiene derecho a la justicia gratuita, por lo que los asuntos privados disminuyen”, explica la letrada. En todo caso, puntualiza que el problema no es que se reconozca el derecho a la justicia gratuita, sino que no se dote de la financiación necesaria. “Lo que no puede ser es que el Estado haga todo esto a nuestra costa, porque nosotros trabajamos para vivir, como cualquier ciudadano”, señala.

En la manifestación de este jueves también se ha reclamado que los abogados acogidos a la mutualidad profesional puedan cotizar en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) sin perder lo que hayan cotizado anteriormente.