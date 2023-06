Los abogados de oficio de la capital gallega secundarán hoy, respaldados por su Colegio, una nueva concentración convocada por el Consejo General de la Abogacía Española, que tendrá lugar a las 12.00 horas ante las sedes de los juzgados con el fin de exigir “una pronta solución a la parálisis del servicio público de la Justicia y para mostrar nuestra preocupación por el colapso de los juzgados y tribunales a consecuencia de las últimas huelgas”. El Colexio da Avogacía de Santiago lo hará en la puerta de los juzgados de Fontiñas. En declaraciones a EL CORREO, su presidente, Francisco Rabuñal, demandó ayer un “pacto por la Justicia”, con el que “se haga frente a una serie de carencias que impiden el buen funcionamiento del sistema judicial”, lo que “repercute negativamente” en la prestación del servicio que los ciudadanos demandan. Sostiene que la “carencia de juzgados, de personal y otros recursos provocan una serie de paralizaciones, huelgas y atascos judiciales que no permiten que la Justicia funcione como debería”.

También se reivindicará la dignidad del turno de oficio como servicio público esencial para la ciudadanía y se reclamarán unas condiciones justas y necesarias para que los abogados del turno puedan desempeñar su trabajo de manera digna y con una contraprestación adecuada al importante servicio que prestan, clave para garantizar el derecho de defensa de la población más vulnerable. Al respecto, Francisco Rabuñal señala que es “fundamental” que la Justicia “abone la totalidad de las actuaciones judiciales que realizan los abogados de oficio”, puesto que, asegura, “en muchas ocasiones no se retribuyen actuaciones o recursos intermedios que se realizan a mayores del procedimiento y que la Justicia pretende saldar con la remuneración del procedimiento general”, manifiesta Rabuñal. Indica que a veces incluso se encuentran con dificultades para cobrar el kilometraje, cuando en el turno de oficio se asumen casos que implican desplazamientos a prisiones o de otro tipo. “Esto tiene que funcionar como el Ministerio de Hacienda, no puede bailar ni un euro; te tienen que pagar el procedimiento completo, con todos los gastos que supone”, afirma, antes de apuntar que “un abogado no tiene por qué regalar el tiempo que le supone elaborar un recurso intermedio o una respuesta a una actuación por muy simple que parezca, porque todo lleva su tiempo”.

Desde el Colexio da Avogacía de Santiago instan a las administraciones públicas con competencias en materia de justicia, así como al resto de las instituciones y a los partidos políticos, a “trabajar para alcanzar un pacto que responda a las necesidades del servicio público de la justicia, del turno de oficio y de los profesionales que prestan este servicio”.

Santiago cuenta actualmente con unos 300 abogados de turno de oficio, que cobran las horas de guardia a 15 céntimos de euro. Francisco Rabuñal insiste en que “es necesario valorar el trabajo de estos letrados” y considera que una manera de hacerlo es “pagándoles lo que realmente deben cobrar por el servicio que prestan a la sociedad”. Sostiene que esta situación de precariedad es otra de las carencias del sistema de Justicia que impiden el buen funcionamiento del poder judicial.