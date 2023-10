La comunidad gallega de Alcohólicos Anónimos (AA) o ‘Doble A’ inició el pasado día 2 de octubre el Camino de Santiago desde Sarria, pero no lo hizo sola, sino que también participaron compañeros de toda España (Valencia, Madrid, País Vasco o Andalucía, entre otras autonomías) e incluso del norte de Portugal.

El objetivo, además del componente espiritual de la Ruta Jacobea, era el de concienciar en aquellos lugares en los que terminaban etapa sobre el alcoholismo, sus consecuencias y las comunidades de ‘Doble A’ que hay en Galicia para ayudar a las personas con esta enfermedad, pues las adiciones son una cuestión de salud mental, y que deciden dejar el alcohol.

Pero había un segundo objetivo, y es que desde este viernes y hasta el domingo, Alcohólicos Anónimos celebra en Santiago las XVIII Jornadas de Reflexión de Alcohólicos Anónimos, un evento solo para los integrantes de la comunidad. Mas también hubo este viernes, a las 19 horas, una charla de información pública, para concienciar sobre esta dolencia, sus consecuencias, que pueden ser letales y también para recordar que “se puede vivir sin alcohol”. Y así l hacen dos de los integrantes de ‘Doble A’, María y Key, que llegaron un día a Alcohólicos Anónimos y el “programa te va enseñando, te va guiando, empiezas a trabajar las emociones y el alcohol deja de ser tu poder superior, y un día sabes disfrutar las alegrías y las penas sin que el alcohol sea el protagonista”, explican.

Key, que llego siendo joven a AA, explica que “a la mayoría de las personas que llegan jóvenes a AA los ha llevado un amigo, la familia, un vecino, un médico, un sacerdote... que ha intentado ayudarte”, porque la cuestión fundamental, como en otras adicciones es que “ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos un problema, piensas que estás pasando un bache, algo temporal”.

La fina línea entre muy bebedor y alcohólico

Tanto María como Key hablan de que puedes ser muy bebedor y no alcohólico, pero alertan de la fina línea que separa una cosa de otra. “Cada vez bebes más cantidad en menos tiempo, va aumentando tu tolerancia al alcohol, pero se dibuja una curva y pasas de ser un bebedor social que no tiene problemas en su trabajo, en su familia, que puede dejar de beber... A despertarte temblando y con una sed espantosa pero no de beber agua”, explican. Cuentan que tienen compañeros que escondían botellas en casa, que buscas el alcohol porque quieres de nuevo esa sensación de “euforia, seguridad, desinhibición”.

“Existe lo que se conoce como síndrome de abstinencia, que causa pánico al alcohólico si piensa en dejar de beber” dice Key, “cuando a un alcohólico crónico le cortas de repente el alcohol tendrá lo que se conoce como delirium tremens, sufres alucinaciones, generalmente diabólicas, que temes tanto que prefieres permanecer ebrio”, afirma. Desde Alcohólicos Anónimos luchan para eliminar el estigma, son conscientes y divulgan que antes de la adicción ya hay un problema emocional o de salud mental, y explican que “en ocasiones se necesita un medicamento de refuerzo para tratar la ansiedad, pero también lo vas dejando”.

El poder de identificación de AA

Aseguran que, como en otras muchas enfermedades mentales, la mentira acompaña siempre, pero todo esto no funciona en AA, porque cuando estás frente a un compañero él sabe lo que es ser alcohólico. “Hay una cosa en la comunidad de Alcohólicos Anónimos que nos ayuda muchísimo, y es el poder de identificación”, cuenta María, “cuando hablo con otra persona alcohólica, en los malos momentos, la mirada del otro, totalmente identificado contigo, es lo que hace que te quedes”.

María y Key, y sus compañeros de ‘Doble A’ quieren concienciar sobre esta droga, que es legal, que está en todas partes, socialmente aceptada y relativamente económica, porque precisamente eso la convierte en la “droga más dura, que te puede llegar a matar”. E informan a la ciudadanía con el afán de que aquellas personas que están pasando lo que algún día ellos pasaron sepan que lo pueden dejar. Recuerdan que una persona alcohólica nunca deja de serlo, que se es alcohólico toda la vida. “Una es mucho y mil no son suficientes” dice María, un lema que se explica porque en el momento en que un alcohólico vuelve a tomar una copa, va a querer más.

Asociación para las familias

Al-Anon/Alateen es una asociación de ayuda mutua compuesta por familiares y amigos de personas alcohólicas, “porque al igual que el alcohólico se enferma, la preocupación que causas a tu familia, a tus amigos, también los enferma y acaban viviendo solo para la persona alcohólica”, explica María. De esta manera, cuando el adicto está en recuperación “la otra persona no sabe qué hacer”, y por eso es necesario identificarse, apoyarse y compartir con quien pasa lo mismo que tú.