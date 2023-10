Os conductores composteláns e os usuarios das liñas de transporte urbano de Santiago, terán que ter en conta a partires deste xoves 12 e ata o domingo 15 de outubro, un novo corte de tráfico na cidade.

A entrada á rúa de Poza de Bar dende a rúa Galeras (rúa do Cruceiro do Gaio) vai quedar restrinxida ao tráfico por mor dunhas obras de canalización para a rede eléctrica. O tramo que vai quedar pechado é o comprendido entre o cruce do Campo das Hortas-rúa Pombal e a entrada á travesa do Carme de Abaixo.

Durante estes catro días as persoas residentes nas rúas de Poza de Bar e San Lourenzo, así como os usuarios do colexio Pío XXII, só poderán acceder a través da avenida de Compostela e campo do Cruceiro do Galo ou ben dende a rúa das Oblatas e Carme de Abaixo.

Transporte urbano

Debido a este peche, as liñas P1 Figueiras e a liña 8 Camiño dos Vilares - Vidán mudarán o seu percorrido.

A liña P1 Figueiras accederá á rúa das Galeras a través das Casas Novas. No que respecta á liña 8, no seu traxecto sentido Vidán, desde a rúa da Senra desviarase por Xoán Carlos I, avda. da Coruña, avda. das Ciencias, Novoa Santos e continuará o seu itinerario habitual por San Lourenzo.

Quedarán suprimidas as seguintes paradas (todas en sentido a Vidán): 554, San Clemente (IES Rosalía de Castro); 223, Cruceiro de Gaio; e 402, Poza de Bar (Pío XII).

O Concello de Santiago, como xa e habitual neste tipo de intervencións, prégalle á cidadanía que desculpe as molestias que estas alteracións lles poidan ocasionar.