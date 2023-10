El festival Outono Códax 2023, que se celebra en varios recintos de Santiago a partir del 3 de noviembre, agranda su programación de conciertos añadiendo actividades paralelas. A las actuaciones ya reveladas de Nick Waterhouse (23 de noviembre), Sunny War (3 nov.), Niki Hill (24 nov.; con la banda viguesa The Bo Dereks), Pokey LaFarge (4 nov.) ou The Beat From Palookaville (25 nov.) se unen propuestas como las catas de vino con maridaje previstas en el Café Casino, en la Bodeguilla de San Lázaro y en el restaurante O Curro da Parra los días 9, 16 y 21, respectivamente; las cenas con música en directo (Restaurante Flamingo, martes 14) o las pinchadas en el Riquela Club o en A Reixa tras los conciertos, que en esta edición estarán protagonizadas por Javi Savoy, Neil Youdale & Friends, Iván Choper Monster y Crazy Jeans. Y el sábado 4 de noviembre, en A Reixa-Matrioska, tendrá lugar a presentación del libro Collado: La maldición de crecer en un bar restaurante, de Carles Armengol. También se repite en el festival Outono Códax la apuesta audiovisual con un ciclo llamado Blow Up... La música en el cine, en este caso en la sala Numax, donde se proyectarán las películas y documentales One from the heart (jueves 23), Little Richard: I am everything (viernes 24) y Elis & Tom (sábado 25).

Entre los eventos que se incorporan este año a la programación de actividades paralelas figura además la emisión en vivo el jueves 23 de noviembre, desde la Capitol, de una edición especial del programa El Sótano, espacio de Radio 3 (RNE) presentado por Diego RJ, así como un encuentro con Dylan Leblanc, un buen cantautor estadounidense que toca el viernes 10 de noviembre en el Riquela (antes dará una charla en un acto que incluye cata comentada). Hay abonos a la venta para disfrutar de los cuatro conciertos de la sala Capitol a un precio que parte de 59 euros, y el ticket diario vale 19 euros, o 15 para cada bolo del Riquela.