La asociación hostalaría.gal expresó ayer su estupefacción ante el último episodio relacionado con las inspecciones de ámbito urbanístico que se están realizando en el sector. El Concello de Santiago ha concedido un plazo de tan solo cinco días a la conocida discoteca Maycar para subsanar una serie de deficiencias urbanísticas que se han detectado durante una reciente inspección. El establecimiento de ocio nocturno ubicado en la rúa Doutor Teixeiro, en el Ensanche compostelano, recibió el pasado viernes, 17 de noviembre, una resolución del departamento municipal de Disciplina Urbanística en la que se le informa de una serie de irregularidades que de no solucionar de manera inmediata supondrá la adopción de medidas cautelares por parte de Raxoi, como el cierre del negocio.

En el documento, al que ha tenido acceso EL CORREO, el Concello concede un plazo de tan solo cinco días a Maycar para que “repoña as luminarias dos escalóns da escaleira de saída de emerxencia do local que non funcionan, instale unha sinalización de dirección do recorrido de evacuación na saída da zona traseira, coloque un cartel polo interior da porta situada na fachada da planta baixa da escaleira de saída (antiga porta de vaivén) que indique a obriga de que debe manterse aberta na súa posición cara o interior mentres estea a desenvolver actividade (ese cartel ten que ser visible coa porta aberta e ter debidas características que aseguren a súa durabilidade e que non sexa facilmente arrincable) e repare as zonas do pavimento da escaleira de saída nos que estea levantado e que non presente bo estado de conservación”.

Este último requerimiento es para el que la asociación hostalaría.gal considera insuficiente un plazo de ejecución de cinco días, “tendo en conta que hai que buscar en primeiro lugar quen poida facer a obra, pedir presupostos e logo que o albañil teña dispoñibilidade para executar os traballos”, señala la entidad.

Pero Maycar no tendrá que abordar solo estas mejoras, sino que desde Disciplina Urbanística también se le requiere que en el plazo de un mes presente un proyecto técnico tras detectarse otras irregularidades relacionadas con accesibilidad y seguridad. La memoria, “redactada por unha persona técnicamente competente”, debe recoger “as adaptacións, actualizacións ou axustes razoables e proporcionais que se van executar para acadar unha mellora da seguridade e na accesibilidade do establecemento”.

Esta exigencia llega después de que en la inspección se observase que el local “non se axusta á normativa en vigor en materia de accesibilidade, xa que non conta con itinerario e aseos accesibles”, y que tampoco cumple la normativa de seguridad en vigor: en la resolución técnica se indica que "non se cumpre coa distancia en fachada entre sectores de incendio” y se añade que “as dúas escaleiras de evacuación contan cun ancho menor ao requerido na normativa”, entre otros aspectos. Además, se señala que el local “non conta coa xustificación da actual normativa de seguridade, como pode ser a resbalicidade do chan, as características e dimensións dos chanzos, tramos e mesetas das escaleiras do local, a resistencia ao lume de paredes, teito e chans ou a reacción ao lume de elementos decorativos e construtivos do mobiliario”, entre otras.