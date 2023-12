Os edís do PP Nerea Barcia, José Ramón de la Fuente e Adrián Villa visitaron onte a parroquia de Lavacolla, onde segundo informaban “puideron comprobar as necesidades e deficiencias que a veciñanza leva anos reclamando, sen que os distintos gobernos de esquerdas as teñan en conta”.

A concelleira Nerea Barcia denuncia, por isto, que para “o Goberno nacionalista o Pacto polo Rural só é un papel mollado ao que acode en épocas electorais”.

A popular puxo o foco en que “dende que se puxo en marcha o novo contrato do lixo, este servizo ten grandes carencias, como os tempos de recollida, tarefa que pasou de facerse tres veces á semana a só unha, o que supón un problema de acumulación de lixo, causando malos cheiros”.

Ademais, o PP aféalle ao Goberno local a retirada de distintos colectores, “sobre todo, na zona das Quenllas e non os repuxo, sobre todo, nas vías de servizo das vivendas, polo que agora son os veciños os que teñen que levar o lixo nos seus propios vehículos”.

Durante a xuntanza, na que se congregaron máis de 30 veciños, Nerea Barcia puido comprobar como unha demanda histórica, como é a mala sinalización, sobre todo, nas zonas de San Paio e As Quenllas, segue sen arranxar. Esta situación provoca moitosequívocos entre as persoas que se desprazan ata esta zona e as numerosas dificultades para recibir o correo ou paquetería, ante a falla de sinais.

Así mesmo, para a popular resulta "incrible que, en pleno século XXI e nas inmediacións dun aeroporto Internacional, os veciños non conten con auga da traída municipal, nin con servizo de saneamento". Barcia quixo sinalar que a auga vénn dun pozo privado, que paga a veciñanza. Dita instalación funciona con electricidade, polo que se ve afectado polos constantes cortes de luz.

A edil do PP lembroulle ao Goberno do BNG que esta é unha demanda que ten fácil solución, xa que a pouco máis de 100 metros, á altura da central de Correos existen tomas de luz que suporían unha solución, o que reflexa a deixadez coa que, o Goberno do BNG, se toma as demandas dos veciños do rural.