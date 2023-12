En los últimos meses los autobuses de Santiago han sufrido un nuevo reguero de incidencias. El concelleiro del PP Adrián Vila enumeró algunas de ellas en una comparecencia esta mañana en el Pazo de Raxoi. La última se produjo esta misma semana cuando se produjo "una explosión de la bomba de suspensión" y además del susto de la conductora y los pasajeros "hubo que lamentar consecuencias físicas para un vecino de nuestra ciudad", afirmó Vila. El edil popular mostró su preocupación porque, según un informe de Tussa (la empresa encargada del transporte público compostelano) indican que en los primeros seis meses de este año se han registrado 232 averías en los buses urbanos, "una media de 1,5 al día".

"La situación se ha vuelto insostenible y además es ya una evidencia para todos los compostelanos", afirmó Vila. El edil recordó que además del incidente de esta semana, en el último año ardió un autobús en San Marcos, otro circulaba por el casco histórico con "las ruedas en llamas" o se empotró un vehículo en O Castiñeiriño. Vila incidió en que "son cientos las quejas presentadas por los compostelanos por esos autobuses en mal estado", las que llegan tanto a Tussa como al Concello. "Llueve dentro, circulan con las puertas caídas o no funcionan los timbres, además tampoco funciona los paneles de las paradas ni la aplicación móvil Máis Bus", prosiguió el concejal.

El PP de la ciudad se volvió a mostrar muy crítico con la decisión de alquilar 23 autobuses, "que no supone ni la renovación de la mitad de la flota que actualmente tenemos en la ciudad" y tras las críticas del interventor municipal por no licitar el contrato, otro concejal del PP, José Ramón de la Fuente, reclamó al Gobierno bipartito que licite de forma urgente el contrato y se termine con la situación de "alquiler ilegal". Vila censuró, además, que Raxoi apueste por eliminar los vehículos de las calles de Santiago. "¿Cómo podemos pedir a los vecinos que dejen su coche particular, si no hay un transporte digno, ni un transporte seguro?", recalcó.

El concelleiro de Mobilidade, Xan Duro, reconoce que la flota de autobuses está envejecida y no presenta "las mejores condiciones". Sin embargo, en declaraciones a EL CORREO, Duro asegura que no supone ningún peligro para los compostelanos. "Los vehículos pasan controles que les permiten circular", asevera.