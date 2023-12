El Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) incluirá entre su completa programación prevista para el próximo año la exposición Antón Lamazares. Inda é día, un recorrido por la obra del artista comisariado por António Gonçalves y que se podrá visitar entre el 16 de febrero y el 5 de mayo.

La muestra será una de las once incluidas en un calendario de actividades culturales para el próximo año “moi completo e moi variado, co que se quere acercar a arte a todos os públicos”, tal y como destacó en la presentación este viernes el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo.

En un encuentro en el que estuvo acompañado por el director del centro museístico, Santiago Olmo, subrayó que “tras un ano repleto de obradoiros e mostras moi interesantes e de grande magnitude, enmarcadas no trinta aniversario do CGAC, continuamos impulsando a actividade con moitas novidades”, en referencia a las once exposiciones que están programadas.

Tras la centrada en Lamazares, de marzo a junio será el turno de San Pedro: Experiencias dun barrio, resultado del trabajo realizado en el taller No espazo e na voz lemos o tempo.

Del 7 de junio al 1 de septiembre de 2024, el museo divulgará la muestra Resignificacións, dedicada al trabajo en común entre Concha Jerez y José Iges, que incide en la performance, en la instalación de fondo crítico y en la importancia del arte sonora.

Santiago Olmo comisariará, del 24 de mayo al 8 de septiembre, una recopilación de la obra de Priscila Monge, frecuentemente incluida en la escena posconceptual latinoamericana de los noventa.

El CGAC presentará, de 20 de septiembre a enero de 2025, una muestra individual comisariada por Monse Cea sobre la artista Mar Caldas, pionera del arte feminista en Galicia, ambas presentes en la rueda de prensa de este viernes.

Por último, del 1 de octubre y hasta enero del 2025, Nicolás Combarro y Miguel Ángel Delgado acercarán al público la exposición Novos imaxinarios, centrada en el cine contemporáneo.

Como cierre del 30 aniversario del CGAC, además estarán disponibles hasta el 14 de enero varios trabajos, de forma que los interesados pueden visitar hasta esa fecha la muestra Implosión, a arte conceptual na colección CGAC, comisariada por Pedro de Llano, mientras que Traballo en equipo, comisariada por Santiago Olmo, puede verse hasta el 7 de enero.

En el hall del museo estará hasta el 14 de enero la intervención Flor e acanto de Almudena Fernández Fariña, un diálogo contrapuesto entre la arquitectura minimalista de Álvaro Siza y el barroquismo del convento de San Domingos de Bonaval, así como la intervención de Suso Fandiño en la terraza del edificio, bajo el título O CGAC está aquí. También hasta el mismo día estará instalada A profundidade do corpo: a Onda de Ernesto Neto.

En 2024 el CGAC incluirá actividades estructuradas en torno a dos ejes: uno de tono educativo con sesiones didácticas y otro más diverso, vinculado al programa expositivo. Más allá de las visitas guiadas, organizará talleres de artistas, debates y ciclos de charlas o cine.