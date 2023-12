Todo un éxito y muy emocionante. Así resume Chus Iglesias la tradicional fiesta del Paluso que como siempre por estas fechas inundó este domingo y lunes la Alameda de Santiago de espíritu navideño y solidaridad colectiva. Más de 160 personas participaron en la cena de Nochebuena que organiza la Asociación Paluso desde hace dos décadas ya no solo para personas sin recursos sino para quienes están solos y no tienen con quien compartir la Navidad. En declaraciones a EL CORREO, Chus Iglesias explicó que todo salió según lo previsto y que se vivieron momentos muy emocionantes, sobre todo ayer, cuando tuvo lugar la entrega de regalos navideños a los más pequeños de la familia.

Los Bomberos de Santiago no se quisieron perder la cita y fueron los encargados de hacer entrega de los presentes a algunos niños y niñas. “Este año le dedicamos la fiesta a María, una niña de 7 años que es paciente oncológica. Estaba recibiendo tratamiento en el hospital, pero pudo salir a tiempo para llegar a la entrega de regalos de Navidad”, manifestó la organizadora, antes de subrayar su agradecimiento a todas las personas que han colaborado para que la fiesta del Paluso haya sido realidad en Santiago unas navidades más.

En la comida del día de Navidad participaron unas 130 personas, algunas menos que en Nochebuena; pero aún así la cita fue todo un éxito. Los comensales pudieron disfrutar de un menú conformado por entremeses variados, langostinos, mejillones, una paella gigante y pava asada, elaborado en su totalidad por los voluntarios de la Asociación Paluso. Además, por la mañana se celebró la clásica chocolatada con churros, por la que se dejaron ver numerosos compostelanos que quisieron sumarse a la cita navideña.

La Catedral también acogió este lunes la tradicional Misa de Navidad, que estuvo presidida por el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, quien en la Nochebuena ya había oficiado la Misa del Gallo. En su homilía, el titular de la Mitra compostelana manifestó: “Desexo e pido que agradezamos con gozo ao Señor que de novo consola ao seu pobo. Que a alegría desta Boa Noticia asolague vosas vidas, as vosas familias, a cada unha das comunidades e parroquias da nosa Igrexa diocesana, e sexamos así testemuñas do Nacemento do Salvador nos nosos pobos e cidades”. “El Dios que viene en un Niño pequeño y frágil es la realidad de un Amor y Palabra que se hace carne y vida en nuestra historia. Hoy es Navidad”, añadió en castellano.

El buen tiempo acompañó en el día grande de la Navidad y en la ciudad se respiró un agradable ambiente festivo, en el que los más pequeños tuvieron un protagonismo especial por su ilusión desbordante tras recibir los primeros regalos navideños, que no dudaron en estrenar por las calles de Santiago, al menos aquellos que se disfrutan en exteriores.

Por otro lado, la actividad en la Oficina del Peregrino está tranquila en estas fechas. El 24 de diciembre apenas llegaron a la meta del Camino de Santiago 71 peregrinos. El Centro de Acogida permaneció este lunes cerrado con motivo de la Navidad y también lo estará el próximo uno de enero.