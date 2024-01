A XV edición do Santiago(é)Tapas está xa moi presente na hostalería compostelá coa repartición dos manteis alusivos ao concurso que se celebrará do 15 de febreiro ao 3 de marzo na capital galega co lema As Tapas son a estrela, organizado por Turismo de Santiago en coordinación coa Asociación Hostelería Compostela.

Tal e como se anunciou no seu día, neste período de Nadal está a levarse a cabo unha importante campaña de comunicación co dobre obxectivo, tanto de incentivar a inscrición por parte dos establecementos da cidade como de informar ao público interesado do cambio de datas do concurso que con anterioridade se celebraba en novembro, rematando o peche das inscricións o 10 de xaneiro. Tanto as bases do concurso como a información complementaria poden atoparse na web www.santiagoetapas.gal, a través da cal tamén poden inscribirse os locais interesados. Do mesmo xeito que en anteriores edicións estableceranse varios roteiros e con premios ás mellores tapas, habendo como novidade un premio especial á máis doce para incentivar a participación de cafeterías e bares que traballan almorzos e merendas. A maiores, haberá premios ás mellores tapas tradicional, creativa, maridada con viño Ponte da Boga e con Cervexa Estrella Galicia; e á mellor tapa sen glute, outorgada un ano máis pola Asociación de Celíacos de Galicia. As tapas debererán estar elaboradas con produtos galegos de calidade contrastada, produtos de agricultura ecolóxica ou produtos do mar de Galicia certificados, nunha aposta pola gastronomía galega e os produtos de proximidade. Haberá obsequios directos para todas aquelas persoas que fagan as etapas completas, para o que terán que ir selando o Tapasporte, e sortearanse numerosos agasallos como como ceas experiencias, productos gourmet e entradas a museos e espectáculos.