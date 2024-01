A vicevoceira do PP de Santiago, María Baleato, insitiu este mércores en coñecer as motivacións do Goberno local para non ampliar o número de mesas electorais do colexio San José de Cluny para evitar que unha parte da veciñanza do Ensanche teña que desprazarse até a Facultade de Ciencias Políticas, tal é como reclamou a súa formación ata en tres ocasións porque “existe unha distancia considerable entre a ubicación do local electoral e o territorio que comprende esta sección”, afirmou.

A edil popular lembrou que a Oficina do Censo expresou “que non tiña obxección a este cambio” pero a decisión da Xunta Electoral “vén dada por un informe de parte da Oficina do Padrón”. Unha entidade que está no punto de mira dos ‘populares’ xa que a persoa responsable “concorreu nas listas electorais municipais polo BNG, tanto no ano 2019 coma no ano 2023”, polo que o PP esixe coñecer “o grao de participación que esta persoa tivo na toma de decisións e no actual bloqueo a unha solución que ten que ser urxente”.

Neste sentido as dúbidas do Partido Popular baséanse na circunstancia de que entre a veciñanza desprazada até Ciencias Políticas a formación conservadora obtén un maior número de votos que os demais grupos políticos, “tanto se as eleccións son municipais, autonómicas ou estatais”, comentaba Baleato.

Ademais, a edil insiste, non só en que a Oficina do Censo non poña obxección, senón tamén en que ao tratarse dun centro de ensino o colexio de Cluny “resulta estrano que non se poida habilitar unha mesa máis”.