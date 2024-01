"A implantación da zona ORA na contorna do Hospital Clínico é un apoio, unha complementariedade a unha solución que ten que dar a Xunta de Galicia". Así respondía ás críticas da oposición local o edil de Mobilidade de Santiago, Xan Duro, que aseguraba tamén que a medida foi exposta por el mesmo á veciñanza e "posiblemente a próxima semana me achegue ao barrio, se eles teñen dispoñibilidade, para axustar detalles dalgunhas necesidades que teñen".

Dende que o Goberno local presentou o informe de mobilidade co que acudirá á xuntanza do vindeiro 30 de xaneiro cos titulares das consellerías de Infraestruturas e Sanidade, tanto dende a Xunta como dende a oposición na Corporación non deixaron de sucederse as opinións e as críticas, sobre todo, a intención do bipartito de implantar a zona ORA en rúas próximas ao CHUS e o incremento das liñas de autobuses cuxo contrato está aínda pendente de licitación e sen data.

"A responsabilidade de resolver a cuestión de mobilidade no CHUS non é municipal", insiste Duro, "é unha responsabilidade do Sergas, da Xunta de Galicia" e neste sentido o edil de Compostela Aberta pón unha e outra vez enriba da mesa que a solución "máis alá de ampliar o párking" pasa porque o Goberno autonómico "cree un plan de transporte ao traballo para o seu persoal, que ocupa o 70% das prazas de aparcamento dende ás 07.00 horas".

Aos comentarios do edil socialista Gonzalo Muíños, que criticaba a falta de diálogo do Goberno local tanto coa veciñanza coma coa oposición, Xan Duro respondía que se trataba "máis dunha problemática de titular que de realidade" e aseguraba que si se reuniu coa veciñanza. "Falei cos veciños no mes de novembro explicando o que pensabamos facer, logo eles pediron unha xuntanza noutro ámbito, non comigo, e foi aí onde se atascou o encontro".

Xan Duro tamén fixo referencia a que a veciñanza non se verá prexudicada pola implantación da zona ORA xa que se trata "de rúas con edificios novos nos que todos os residentes teñen praza de garaxe" e asegurou que na área da Choupana, "na zona das casas de planta baixa non se mudará o sistema actual" que lembrou que implatou el mesmo durante o mandato de Compostela Aberta (2015-2019).

O concelleiro de Mobilidade reafirmouse en que a solución da ORA nos arredores do hospital trata de promover a rotación no estacionamento e evitar que aconteza o que xa sucede no aparcamento gratuíto de Santa Marta onde "se teñen detectado, algúns días, ata 70 vehículos 'ventosa', aqueles que permanecen estacionados aproveitando a gratuidade durante toda a semana".