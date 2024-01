La Brigada Local de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía ha asumido la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el incendio que se declaró a última hora de este viernes en una nave industrial del parque empresarial del Tambre, afectado a otras dos instalaciones colindantes. Tal y como ha informado la Policía Nacional a EL CORREO GALLEGO, un origen “fortuito” es la principal hipótesis que se maneja sobre la naturaleza del incendio, si bien los investigadores no descartan otras posibilidades hasta que se den por concluidas las pesquisas.

Hasta el lugar del suceso de desplazaron este viernes, después de recibir una llamada al filo de las 22.30 horas, efectivos de la Policía Científica, que realizaron una inspección ocular técnico-policial en un primer momento con la finalidad de ver dónde podía estar el origen el foco inicial del incendio. Pese a que los daños han sido graves, al menos en la nave donde se originó el fuego, ayer a la hora de cierre de esta edición ninguno de los perjudicados había interpuesto denuncia en sede policial por los daños sufridos.

De manera paralela a la investigación de la Policía Judicial del CNP, el Concello de Santiago ha puesto en marcha otra de carácter administrativo, con el objetivo de aclarar si la actividad de la nave en la que se originaron las llamas estaba regularizada, así como las circunstancias en las que se produjo el suceso.

El incendio se declaró a última hora de este viernes en el polígono del Tambre de Santiago y calcinó por completo el interior de una nave y terminó afectando a otras dos. En el exterior de la empresa más afectada, que no reviste daños, se puede leer el nombre de Yandter Servicios de impresión, pero esta compañía abandonó el polígono hace unos cinco años y, según confirman sus dueños a este periódico, nunca se retiró su cartel.

Los propietarios del inmueble en el que se localiza el negocio afectado contemplaban ayer por la mañana los desperfectos pero no han querido ofrecer declaraciones de lo ocurrido. Eran las 22.30 horas cuando el cuerpo de Bomberos de Santiago recibía un aviso del 112 por el cual eran requeridos en el Polígono del Tambre. Varios particulares alertaban de que las naves 19A y 19B, situadas en la vía Edison y que comparten estructura, estaban en llamas y había riesgo de propagación a otros inmuebles colindantes.

Analizada la magnitud de la situación, el servicio de extinción de incendios desplazó hasta el lugar la dotación completa que en ese momento prestaba servicio en el parque. También se dio aviso a la Policía Local y al Cuerpo Nacional de Policía, así como a las empresas Elenor y Viaqua, para que procediesen al corte de suministro eléctrico y de agua. Finalmente, tuvieron que intervenir un total de diez bomberos, que permanecieron en el recinto afectado desde las 22.40 horas hasta pasadas las dos de la madrugada de este sábado, cuando se dio por extinguido y controlado el incendio.

Al tratarse de un fuego industrial, fue necesario recurrir a una autoescalera de 30 metros, un autobrazo de 42 metros, vehículos urbanos pesados y varios vehículos de apoyo. También acudieron efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la ciudad y, por si fuera necesaria su intervención, se informó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y a personal de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia, aunque no fue necesaria.

Protocolo de extinción.

No ha sido fácil la actuación de los bomberos de Santiago. En primer lugar, tuvieron que identificar los posibles accesos y la manera de actuar, sobre todo al no saber qué tipo de material se almacenaba en las naves afectadas. Una vez realizadas estas comprobaciones, pudieron certificar que ninguna persona se encontraba en el interior de los negocios afectados, por lo que todo se saldó con cuantiosos daños materiales.

Según apuntan fuentes de los Bomberos, “la nave que se ha llevado la peor parte ha quedado totalmente destrozada y es de una empresa que se dedica al cultivo de setas”. Apuntan que “debido al tipo de estructura de este tipo de naves, las cuales comparten techumbre y están separadas entre ellas por medianeras, el fuego lo ha tenido más fácil para su propagación”. De esta manera se explica cómo las llamas han pasado de unas naves a otras, sin dañar los exteriores. Pero final otros dos negocios resultaron afectados, pero con daños menores: por un lado, Albia Servicios Funerarios; y por otro, la Fundación Laboral Santelco. Esta última, un economato con productos de alimentación y supermercado, estaba abierta ayer por la mañana, después del suceso.

Tito Rodríguez, administrativo de la compañía, explicó a EL CORREO GALLEGO que prácticamente no han sufrido daños. “Sólo hubo humo y ahora puede haber un poco de hollín, algo más en el almacén y una pared agrietada”, afirmó. “Sobre las doce me llamó la gerente, yo llegaría a las doce y diez y ya estaba todo el despliegue”, relató. “Ya tenían bastante controlado el fuego y simplemente nos dijeron que aireáramos, que abriéramos las puertas”, indicó.

Los bomberos tuvieron algún problema con la toma de agua que está justo enfrente del establecimiento. “Estuvieron excavando un poco la tierra y la conectaron un poco más abajo, puede que no dieran enganchado en esta, pero no se retrasó mucho el asunto”, explicó Rodríguez. Sobre este aspecto, el Concello de Santiago reconoció a este diario que “fallou o hidrante máis próximo á nave, pero non os outros tres do contorno”, por lo que los bomberos “usaron o situado a 15 metros”. También añadió que “Viaqua non tiña detectada a incidencia nas revisións que se fan en colaboración cos bombeiros”. Hasta el lugar del suceso se desplazó la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, así como los concejales Xan Duro y Xesús Domínguez.