Los Bomberos de Santiago han recibido, al filo de las 07:15 horas, un aviso por un incendio en una vivienda particular en el compostelano barrio de Meixonfrío. El fuego se ha originado en el garaje de una casa de la rúa Cañoteira, el cual ha quedado totalmente calcinado.

Fuentes consultadas de bomberos por EL CORREO GALLEGO afirman que, "é unha vivenda cun garaxe anexo no que tamén están as caldeiras da casa. Quedou todo calcinado, incluído un vehículo que estaba no seu interior". Hasta el lugar se desplazaron un camión bomba, un autoescala y un vehículo nodriza para atender este aviso que también afectó a la vivienda, inundándola de humo, aunque por suerte el suceso tan solo se ha saldado con daños materiales. "Non houbo máis problemas que os danos materiais. Tamén acudiron Policía Local e Policía Nacional, que estiveron falando co afectado por se quería ser atendido polos servicios sanitarios, aínda que finalmente non se mobilizou ningunha ambulancia".

Por el momento, se desconocen las causas que originaron las llamas de un incendio que ha sobresaltado a todos los vecinos de la zona a primera hora de esta mañana.