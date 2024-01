O Colexio Oficial de Biólogos de Galicia (COBGA) vén de entregar os premios aos mellores Traballos Fin de Grao (TFG) e Traballos Fin de Máster (TFM) presentados nas tres facultades de Bioloxía das universidades galegas.

Durante o ano 2023, convocouse a 1ª edición dos premios do COBGA aos mellores TFG e TFM, cun total de 37 traballos presentados (22 TFG e 15 TFM), abarcando diversas áreas desde bioloxía molecular, bioquímica, biotecnoloxía vexetal, ecoloxía, microbioloxía, xenética, zooloxía, ata bioinformática e paleontoloxía.

Os traballos foron presentados nas universidades galegas (18 na UDC, 11 na USC, e 8 na UVIGO) e avaliados segundo criterios de orixinalidade, achega innovadora, presentación e deseño, e utilidade da súa aplicación.

Dada a calidade dos traballos presentados e a igualdade dos resultados, decidiuse incrementar os premios con 4 accésits.

Así, a compostelana Mariña Rodríguez Arrizabalaga acadou o 1º Premio na categoría ao mellor TFG polo traballo "Posta a punto do uso de vivo-morfolinos para o bloqueo de expresión xénica na retina do peixe elasmobranquio Scyliorhinus canicula", presentado no grao en Bioloxía da USC.

Tamén foron premiados:

2º Premio TFG. Rodrigo Varela Hoyos (A Coruña)

Accésit TFG. Ismael López Calvo (Culleredo)

1º Premio TFM. Mario Rodríguez Pérez (Ourense)

Accésit TFM. Manuel Pino González (Gondomar)

Accésit TFM. Rita Vieito Villar (A Coruña)

Accésit TFM. Michelle Outeda García (A Coruña)

Promover a ciencia

A iniciativa, parte das funcións do COBGA, busca promover o progreso da Bioloxía, o desenvolvemento científico e técnico da profesión, así como o seu servizo á sociedade.

O acto da entrega de premios foi presidido polo Decano do COBGA, José A. Fernández, o Vicedecano do COBGA, Pedro Pablo Gallego, e o Decano da facultade de bioloxía da USC, Jesús Ángel López, da facultade de ciencias da UDC, Andrés Martínez e o Vicedecano da facultade de bioloxía da UVIGO, Jesús Míguez e levouse a cabo o pasado venres, 26 de xaneiro, no Auditorio do Edificio FEUGA.