A Unidade de Rexistro do Documento de Instrucións previas da Área Sanitaria de Santiago e Barbanza cumpriu dez anos desde a súa posta en marcha. Fai xa por tanto unha década desde que se pode realizar no Clínico a tramitación do documento no que unha persoa maior de idade, capaz e libre, manifesta a súa vontade sobre os coidados e tratamentos que podería precisar e sobre o destino final do seu corpo, co fin de que esta vontade sexa coñecida e respectada polos profesionais sanitarios no momento en que non se teña capacidade para facelo.

A unidade que depende do Servizo de Traballo Social cuxa responsable é Ana Guillén, comezou no Clínico para sumarse logo ao Hospital da Barbanza e vinte centros de saúde da área. Dende o comezo rexistráronse máis de 1.800 documentos, cun incremento paulatino freando esa tendencia no 2020 pero recuperándose nos sucesivos anos e con 469 documentos de instrucións previas formalizados no 2023, a maior cifra nestes dez anos.