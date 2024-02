La santiaguesa 2bedigital crea el metaverso de Unicef España para llegar a la generación Alfa

La agencia compostelana 2bedigital es la artífice del metaverso de Unicef España, concebido como un nuevo “ecosistema digital pensado para poder ofrecer a los integrantes de la generación Alfa un escenario más cercano y amigable, puesto que ellos ya no utilizan las páginas webs y han nacido en un mundo absolutamente digitalizado”, según señala Pablo Borrás.

Fundador y CEO de esta empresa creada en 2012 y que en la actualidad cuenta con 23 personas en plantilla, muchas de ellas de Galicia pero también de otros lugares de España e incluso de Europa, explica en conversación con EL CORREO GALLEGO que “las organizaciones y las marcas deben adaptarse a esta nueva realidad, la de unos chavales que están en dos redes sociales como mucho, TikTok y Youtube, y que se pasan el tiempo jugando e interactuando con amigos a través de avatares”.

Una nueva realidad hacia la que Unicef España ha dado un gran paso de la mano de 2bedigital, ya que “nos propuso el reto de configurar este nuevo ecosistema digital en seis meses y, partiendo de una herramienta de configuración de metaversos, nos hemos encargado del diseño y la configuración”.

Entre las grandes novedades de su apuesta, destaca que “frente a otras opciones a las que únicamente pueden acceder quienes tienen gafas de realidad virtual, nosotros lo hemos configurado para usarlo mediante app o URL”. De esta forma, indica que “los usuarios pueden entrar con una dirección de web y configurar ahí su propio avatar sin necesidad de las gafas, puesto que lo que queríamos era que fuera lo más accesible y amigable posible”.

Cercana para un grupo poblacional que, como recalca, “no conoce la labor que lleva a cabo Unicef en el mundo, una organización sin ánimo de lucro y que depende del volumen de donaciones para poder continuar con su trabajo, pero que es totalmente desconocida para una de las generaciones más solidarias que ha habido en la historia, sensibilizada con el cambio climático, con el hambre y la paz en el mundo”, entiende que había que proporcionarles “todo ese contenido web de Unicef en un formato en su ecosistema digital”.

Con todas las pruebas ya realizadas en colaboración con Unicef Innovación, Pablo Borrás cree que este proyecto con sello compostelano estará en funcionamiento en breve, etapa en la que 2bedigital “continuará creciendo con ellos y buscando como incrementar ese ecosistema digital”, término que prefiere utilizar al de metaverso.

A partir de ese momento, quienes deseen formar parte de ese nuevo escenario, deberán dirigirse a Unicef para solicitar el acceso y, una vez recibida la invitación, podrán entrar a formar parte.

Convencido de que al igual que hace unos años empezaron las grandes marcas a desarrollar sus propias tiendas online y hoy prácticamente dispone de ellas hasta una tienda de barrio, sucederá lo mismo con esta nueva opción, su empresa piensa profundizar en un campo en el que “hay muchísimas posibilidades de que la mayoría de webs que conocemos actualmente tengan que contar con algo como lo que acabamos de crear dentro de muy poquito tiempo, más que nada porque los chavales lo van a demandar”.

Creada en Santiago en 2012 como una pequeña start-up, Pablo Borrás indica sobre el origen de 2bedigital que la idea surgió “en la transición de la última crisis financiera, yo trabajaba en un banco y me gustaba mucho el mundo digital, así que lo dejé y me fui a estudiar un máster a Madrid, me casé y como mi mujer era de aquí, nos vinimos los dos y empezamos poquito a poco”.

Desde aquellos inicios en 2012, hoy ya son más de una veintena los trabajadores pertenecientes a una compañía que se dedica al “performance marketing, principalmente a que las empresas que tienen una tienda online puedan vender en internet en unos volúmenes altos y con alto grado de rentabilidad”.

Aclara que “nos dan las riendas de su página web, de su e-commerce para que nosotros consigamos clientes; nos dan un barco en el que nosotros somos el patrón y nos encargamos de la comercialización del pescado, pero el propietario del barco es otro”.

En el caso concreto del sector de los zapatos, asegura que “somos la empresa que más pares vende al año en España desde lo que es el fabricante hasta el consumidor final, 180.000 pares de zapatos anuales de diferentes marcas”.

Retos y logros alcanzados desde Compostela “gracias al gran talento que hay aquí”, subraya Pablo Borrás, quien aunque no gallego de nacimiento afirma sentirse ya como uno más dentro de una Galicia en la que “hay una gente con una creatividad, un talento y una capacidad de trabajo que son impresionantes”.

Para él, así lo corrobora el hecho de que Unicef España haya apostado por ellos frente a otras empresas de Madrid o Barcelona, una muestra del sello de calidad gallego. Insiste en que “objetivamente, en Galicia hay un talento brutal, y lo que es una pena es que al final el talento siempre tiene que marcharse en vez de quedarse, cuando lo que hay que hacer es recuperarlo”.

Una cuestión en la que desde 2bedigital, que actualmente gestiona un volumen de negocio en e-commerce de más de 18 millones de euros, “nos hemos implicado desde el primer momento, intentando atraer talento para que pudiera tener un sueldo como en Madrid, pero viviendo aquí”.