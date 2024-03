Zona ORA en Santiago: o PP insiste en denunciar o "afán recadatorio" do Goberno de Sanmartín

O edil do PP Adrián Villa denunciou na mañá do venres que a entrada en funcionamento, en febreiro, da zona ORA na contorna do CHUS e o inicio das sancións a partir do vindeiro luns, teñan tan só un "afán recadatorio". Igual que fixera o xoves no Pleno municipal, Villa insistiu no lema que para o PP define o Goberno local: "Moito recadar e pouco xestionar". Con el mesmo como protagonista, Adrián Villa explicou en rolda de prensa que nos últimos días estacionara "de modo ficticio" na contorna do CHUS: retirando un ticket de aparcamento e tentando renovalo na hora correspondente, "xa que a rotación non é obrigatoria".

Segundo conta o edil 'popular', a renovación do billete ao cabo de dúas horas non foi posible "xa que o dispositivo indicoume que estaba nunha zona de rotación forzada". "Isto é o que vai atopar o usuario a partir do luns, cando comezan a aplicarse as sancións, porque a aplicación non está actualizada".

Villa fixo referencia a que á vista dos orzamentos para 2024 o Goberno bipartito "espera recadar 3 millóns de euros en multas, e coa nova zona ORA incrementarase en case 2 millóns". Fronte a este "afán recadador", o edil do PP referiuse a "rúas xa nom con fochancas senón con socavóns e beirarrúas desfeitas", algo que para o PP é signo definitorio do Goberno municipal.

"Perxudicando" a veciñanza do Ensanche

Adrián Villa fixo fincapé en que para creación de prazas da zona azul na contorno do CHUS e a instalación de parquímetros, o Goberno local, eliminara unhas e outras do barrio do Ensanche. A explicación, para Villa, reside en que deste modo "pásase a recadar 7'5 horas cada día -na contorna hospitalaria- das 4 que se recadan no Ensanche".

O edil do PP referiuse s que as prazas de zona azul na zona nova compostelá estaban en funcionamento fóra das horas de carga/descarga "pero dende esta semana nas prazas que quedaron de zona ORA só se pode estacionar un máximo de 15 minutos.

Sen resposta á proposición da Xunta para o párking

"O Goberno fala da implantación da zona ORA na contorna do CHUS para evitar os vehículos ventosa", pero se non vai haber rotación, o edil Villa entende que non se resolve o problema. Sumando o mal funcionamento dos parquímetro que o PP denuncia, as sancións serán inevitables dende o 4 de marzo.

Villa pón o acento en que boa parte dos usuarios do Clínico, por brecha tecnolóxica, "ou non coñecerán ou non usarán a app" da zona azul e defende que se seguirá usando aparcamento municipal da Choupana, de elevadas tarifas, ou que se creará "un scalextric continuo en busca de aparcamento na zona azul trasladando o problema de mobilidade do hospital aos demais barrios da cidade".

Cuestións que para o edil do PP se resolverían se o Goberno de Goretti Sanmartín dese resposta á Xunta arredor de "investir 3'5 millóns en saneamento do rural a cambio de que a Xunta constrúa, no recinto hospitalario, un aparcamento gratuíto en altura".