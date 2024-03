Las obras de urbanización de Romero Donallo ‘aceleran’ el ritmo y estarán listas en verano

Las obras de urbanización del ala oeste de la avenida Romero Donallo(SUP-1) van tomando forma y en los últimos días ya han comenzado los trabajos para la implantación de diferentes especies vegetales en la zona donde se abrirá la nueva calle que conectará Romero Donallo con el barrio de Pontepedriña, un nuevo vial que dará continuidad a la rúa Escultor Jesús Landeira, enlazando con las zonas verdes adyacentes.

La urbanización de esta zona de la ciudad estaba ya contemplada en el PXOM de 1989 / antonio hernández / JACOBO TÁBOAS

El plan previsto incluye amplias dotaciones de servicios, espacios deportivos, dos plazas y la mejora urbanística y estética de la zona, tal y como recoge el proyecto, que contempla el desarrollo de más de 10.000 metros cuadrados de áreas verdes, a lo largo de las cuales discurrirán sendas peatonales que darán continuidad a las ya existentes, tanto en la zona del Instituto Eduardo Pondal como a lo largo del Parque Eugenio Granell.

Finalizadas en verano

La previsión que maneja la Junta de Compensación que ejecuta los trabajos de urbanización contempla que las obras estén finalizadas en verano, en el marco de una gran actuación que completará “la conexión entre el viejo y el nuevo Ensanche”, destacan desde Santiago Sur, que acometerá tres de los siete edificios que recoge el proyecto de urbanización del Suelo Urbanizable Programado número 1 (SUP-1) de la avenida Romero Donallo. Para el primero de ellos, que se construirá en la unión de Romero Donallo con la avenida de Ferrol, en los terrenos del antiguo Cine Avenida, ya dispone de la licencia de obra, después de que el pasado lunes la Xunta de Goberno local diese luz verde al proyecto.

Bautizado como Terrazas de Romero Donallo, este primer edificio (M-6) será una torre de 10 alturas en la que se construirán 17 viviendas (1 de 1 dormitorio, 1 de 2 habitaciones, 7 de 3 dormitorios y 8 de 4 habitaciones), señalan desde Santiago Sur, promotora que también acometerá la construcción de los edificios M1 y M2, que se levantarán en la confluencia de la avenida Romero Donallo con el vial Antón Fraguas, donde se prevé la edificación de un centenar de viviendas.

Javier Rosende Novo

Por su parte, la otra promotora titular de los terrenos, Ibercelta, se encargará de los bloques situados en las manzanas 3-4-5-7, y que incluyen una zona verde que va desde esta avenida hasta el barrio de Cornes. En su caso, comenzarán las obras con la puesta en marcha del bloque número 7, situado también en la zona más próxima a Rosalía de Castro. No obstante, desde la promotora con sede en Santiago indican que aún no tienen el proyecto cerrado, con lo cual aún no han solicitado la licencia de obra.

El proyecto diseñado para esta manzana se desarrollará en una parcela de 2.110 metros cuadrados, situada en la zona del antiguo Cine Avenida, y consta de una edificabilidad de 6.088,05 m2 de uso residencial y terciario, con nueve plantas de altura. En ella, apuntaron desde Ibercelta, se desarrollarán 38 viviendas, de entre 1, 2, 3 y 4 dormitorios.

Entretanto, continúan las obras para la urbanización de los terrenos y la dotación de servicios para las nuevas edificaciones, con la intención de seguir avanzando en la renovación integral del ala oeste de la avenida Romero Donallo, que por diversas razones permaneció en el olvido durante años. Tanto es así que el polígono en el que se encuentra era el número uno, por tanto, en teoría, era el primero que se iba a desarrollar en el Plan Xeral de 1989, antes de que se edificaran todas las urbanizaciones de Conxo, Cornes y los barrios situados más al sur, como Santa Marta o Volta do Castro, que ya han experimentado un notable crecimiento.

PXOM de 1989

“É unha excelente noticia. Moi esperada, xa que é un solo programado no PXOM do ano 1989”, indicaba el pasado mes de marzo la exconcejala de Urbanismo Mercedes Rosón, coincidiendo con el inicio, por fin, de las obras de urbanización del Suelo Urbanizable Programado número 1 (SUP-1) de la avenida Romero Donallo, un punto de la ciudad que en el pasado actuaba como circunvalación, puesto que junto con el Hórreo y la avenida de Lugo formaban un cinturón periférico al casco urbano.

Situada en pleno corazón del Ensanche de Santiago, Romero Donallo es la última gran avenida por urbanizar en el centro de la capital gallega, y su desarrollo servirá para transformar en gran medida la imagen de la zona sur de Compostela.

El desarrollo del proyecto de urbanización de Romero Donallo coincide, además, en un contexto en el que el sector de la construcción muestra síntomas muy positivos en Santiago. Así lo reflejan los datos recogidos por el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña (COATAC), tanto en el apartado de nueva construcción como en el de rehabilitación. En la capital gallega se registró el inicio de la edificación de 141 viviendas durante el pasado año, lo que supone una subida del 10,16% con respecto a 2022, cuando este número fue de 128. En los ejercicios anteriores, marcados por el impacto de la pandemia, se contabilizaron 57 en 2021 y 143 en 2020, lejos de las 298 de 2019, según el COATAC.

En el dato general relativo a los expedientes de obras el crecimiento interanual es del 34,38%. En todo 2023 se contabilizaron 172 expedientes de obras en la ciudad, frente a los 128 del ejercicio de 2022.