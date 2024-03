En que punto está o proxecto da Casa dos Maiores de Santiago? O PSOE preguntará no Pleno

A edil socialista Mila Castro presentou na mañá deste luns a petición que o PSOE levará ao próximo Pleno local sobre o estado do proxecto da Casa dos Maiores, que se establecerá no que fora o edificio da Seguridade Social en San Pedro de Mezonzo.

A comunicación realizouna no Pazo de Raxoi xunto coa responsable de Servizos sociais do Grupo municipal, Marta Álvarez. Castro reivindicou que a iniciativa partiu da súa formación durante o mandato de Xosé Sánchez Bugallo e amosouse a valoración positiva do PSOE á "mellora" da súa proposta. Referíase así a edil á proposta do Goberno local de integrar as actividades do CSC do Ensanche e crear "un espazo interxeracional".

Mila Castro lembrou que foi no mes de novembro cando o Goberno local presentou o anteproxecto para o espazo, comprometénse a telo rematado antes de finalizar o ano, algo que non aconteceu. "Podemos concordar co enfoque", dixo Castro en referencia á interxeracionalidade da Casa dos Maiores, "parécenos ben que se mellore o noso proxecto pero saquémolo adiante". Por iso instarán ao goberno a "que se avance no que non dependa de tempos administrativos, que se apuren os prazos no que se poida".