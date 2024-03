Conoce el origen del nombre de las calles de Santiago: Rúa do Home Santo

Paralela a la Calles de los Concheiros, que es una continuación de la de San Pedro, se encuentra, al norte, la célebre Rúa do Home Santo, aunque eso de la celebridad no se deba ni a un trazado ni a una arquitectura singular, sino al campo de la leyenda que el romanticismo popularizó, distinguiéndose en esta labor, sobre todo, el periodista y escritor compostelano decimonónico Antonio Neira de Mosquera, que se ocupó de ella en varias ocasiones.

La narración popular nos dice que, en el siglo XIV, un herrero, Juan Tuorum, que tenía su obrador en la Puerta de Camino, se puso al frente de una revuelta que aspiraba a convertir Compostela en una ciudad de realengo y se oponía, por tanto, a que el nuevo arzobispo, Berenguel de Landoira, tomara posesión de ella. Una vez sofocada la insurrección, un noble, Alonso Yáñez, se encargó de negociar los términos de la rendición, delatando al herrero -quizá más por despecho que por otra cosa, al sentirse rechazado por su hija de la que estaba profundamente enamorado- como responsable de la traición y comprometiéndose a su entrega. De este modo mataba dos pájaros de un tiro: se reconciliaba con a autoridad arzobispal y tenia el camino libre para un matrimonio que no contaba con el consentimiento de la joven ni con el beneplácito de su padre.

Conducido al cadalso, al pasar por delante de la Capilla de la Virgen de Belén, especial intercesora de los compostelanos y ante la cual se detenían los reos para sus últimos rezos y peticiones, el condenado pidió que la Virgen le liberase de la ignominia a la que se veía sometido : “Virgen de Belén, ven e váleme”, cayendo fulminado en ese momento, algo que fue entendido por los testigos como una señal del cielo para liberar al herrero de una muerte deshonrosa, exclamando unánimemente que era un home santo, algo que se vio refrendado por la afirmación de que sus restos exhalaban un agradable perfume, que era el de la santidad, o que se podían percibir apariciones luminosas sobre el sepulcro, que eran tenidas como otros tantos acentos celestiales.

Epifanía de San Fiz de Solivio, en la línea de la Virgen de Belén de la leyenda do Home Santo / Javier Rosende Novo

Allí mismo fue enterrado y sobre su tumba se puso un cruceiro, que se conoció desde entonces como del Home Santo, nombre con el que se designa al que hoy se puede ver en la Puerta del Camino, adonde se trasladó a mediados del siglo XX, y que también se le dio a la calle en la que ocurrieron estos hechos. La leyenda es más rica en sus pormenores, pero no tenemos obligación de continuar con ella, como tampoco de enzarzarnos tratando de verificar si existe alguna certeza tras la narración popular.

Cruceiro da Praza 8 de Marzo, conocido como del Home Santo / roteiros.culturagalega.gal

Que el arzobispo Berenguel de Landoira tuvo que hacer frente a revueltas ciudadanas, es un hecho, como lo es la represión posterior que tuvo lugarr; el nombre de Juan Tuorum aparece inscrito en el dintel de entrada al cementerio de la Cofradía del Rosario, «esta : imagee : he : aqui : posta : por : alma : de : jhan : tuorum», ¿se podría relacionar con la leyenda?; la Virgen de Belén, que formaría parte de una Epifanía ¿tendría alguna relación con la que hoy preside la entrada al cementerio particular?; el reconstruido cruceiro de la Puerta del Camino, conocido como del Home Santo ¿estaría de alguna forma en la línea sucesoria de una tradición que encendió la imaginación popular?, etc.

Inscripción de la portada del cementerio de la Real Cofradía de Nuestra Señora del Rosario / wikipedia.org

Determinar dónde la historia se transforma en leyenda nunca es tarea fácil, aunque, lo sabemos, muchas veces la leyenda hace guiños, que no tienen porque ser lineales, a la historia. En cualquier caso, como tantas veces ocurre, la imaginación se ha incorporado a la historia de la ciudad y la ha enriquecido.