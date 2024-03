Las zonas de alquiler tensionado podrían limitarse a un solo distrito de Santiago

Tras las reticencias iniciales y pese a dejar claro que no le gusta la Ley de Vivienda, la Xunta se ha abierto a declarar zonas de alquiler tensionado. La conselleira Ángeles Vázquez se reunió ayer con representantes municipales de toda Galicia para explicar el contenido de la legislación estatal y trasladarles un análisis preliminar de las zonas en las que podría aplicarse. En el caso de Santiago —indica el concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás— la Xunta les comunicó que sólo un distrito de la ciudad, el número 5, cumpliría con los requisitos fijados. El Concello cree que el ámbito en el que se podría regular la subida de los precios del alquiler podría ser más amplio.

Según informó la Xunta, en la capital gallega tras la publicación de los índices de precios del alquiler por parte del Ministerio, sólo cumplirían los requisitos la zona baja del Ensanche, Conxo y Pontepedriña. Lestegás asevera que el distrito 5 mencionado es más amplio y ocuparía la parte sudeste de la zona vieja, todo el Ensanche y también los barrios de Conxo y Santa Marta. “El 41% de los contratos de alquiler de Santiago están en ese distrito”, asevera el concejal. Aún así, el titular de Urbanismo considera que prácticamente toda la ciudad podría quedar incluida como zona tensionada.

Lestegás explica que para saberlo con exactitud habrá que realizar un estudio pormenorizado, que la Xunta ha dejado en manos de los ayuntamientos. El edil asegura que en un primer momento se barajó acometerlo con medios propios de Raxoi, pero ante la complejidad de la normativa van a contratar a alguna consultora o a la universidad para redactarlo. El concejal nacionalista reprocha que la Xunta no realice estos análisis y tengan que ser asumidos por las corporaciones locales.

En las últimas semanas, la propia alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, mostró dudas sobre la intención real de la Xunta de declarar las zonas de alquiler tensionadas. Tras el encuentro, Lestegás se muestra confiado en que aunque quedó claro en la reunión que no les gusta la ley finalmente la aplicarán. Galicia no va a realizar de oficio la declaración, afirmó Vázquez, según recoge Europa Press. Los ayuntamientos “son responsables de hacer su solicitud y aportar la documentación necesaria”, y a partir de ahí “si cumplen la Xunta no se puede negar”, añadió la conselleira.

Pese a que Santiago acordó en pleno solicitar la declaración de zona de vivienda tensionada, la Xunta ha reprochado que oficialmente no lo ha pedido. Lestegás indica que todavía no se había dado el paso porque querían “conocer exactamente qué se les pedía” y además tener una cierta garantía de que la Xunta iba a autorizarlo.

Más exigencias

Además de lo que pide la normativa estatal, Vázquez puso más deberes a los concellos. La Xunta exigirá que cuenten con una mesa sectorial propia de vivienda igual que la Xunta cuenta con el Observatorio de Vivenda de Galicia. Además, la vicepresidenta recordó que la ley exige que los municipios que quieran tener zonas de alquiler tensionado deben “destinar por lo menos un 20% de su suelo a vivienda pública” o contar con una planificación a lo largo de los años para tener vivienda pública”. El concelleiro de Urbanismo asegura que “tienen que mirar” si Santiago cumple con este requisito, dado que “no tenía conocimiento” de ese condicionante.

En el encuentro participaron, además de alcaldes y concejales, representantes de los administradores de fincas, de las inmobiliarias y de los usuarios.

Opiniones enfrentadas

La posibilidad de declarar zonas tensionadas en Galicia es una medida que defienden los posibles inquilinos, representados en la Unión de Consumidores, mientras que los administradores de fincas consideran que no es la solución. La presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia, Teresa Suárez Agrasar, cargó contra la Ley de Vivienda. “No solo trata del incremento de la paralización o la intervención de la renta, sino de cómo va a desarrollarse un posible desahucio en el caso de impago”. “Ese es uno de los problemas más importantes que vemos en esta ley”, opinó. Por el contrario, el secretario xeral de Consumidores de Galicia, Miguel López, señaló que la declaración de zona tensionada “puede ser una buena herramienta” para establecer un índice de precios que permita que “muchas familias puedan acceder a una vivienda”. Con todo, reconoció que los índices que se utilizan “no están lo suficientemente claros” y se pueden encontrar “ciertas anomalías”. “Entendemos que es una buena herramienta pero queda mucho por contextualizar”, apuntó.

