La demanda de obras de mejora energética de edificios con ayudas europeas desborda a las constructoras de Santiago

Las comunidades de propietarios de viviendas de Santiago y de muchas otras ciudades no encuentran empresas para contratar obras de mejora de la eficiencia energética financiadas con los fondos europeos Next Generation. Las constructoras están desbordadas por el aumento de la demanda a raíz de la concesión de este tipo de ayudas ante la ventaja que supone aprovecharlas dado el alto coste que conllevan. Además, a las solicitudes de presupuestos para este tipo de intervenciones se suma la carga de trabajo ordinaria y las carencias de personal que viene arrastrando el sector.

La presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia, Teresa Suárez, indica que “non hai empresas suficientes porque á súa vez non teñen persoal suficiente e sobre todo, non hai empresas que ofrezan un mínimo de garantías”. Suárez remarca que las ayudas europeas “implican que hai que presentar tres orzamentos homoxéneos e teñen que dar a mesma solución a unha necesidade. Conseguir as tres empresas necesarias para documentar a solicitude da subvención é moi difícil”.

Desde la gestoría Imar así lo constatan: “As empresas están desbordadas, hai poucas que fan orzamentos e as que os fan teñen moito traballo”, remarcan, además de recordar que las subvenciones están supeditadas a la ejecución de las obras, con lo que, de no realizarlas en el tiempo estipulado, podrían perderse. Suárez señala que con carácter general, los plazos para la realización de los trabajos llegan hasta finales del próximo año, pero advierte que “non é a primeira vez que se perde unha subvención” por una demora de este tipo.

A dos años vista

Las constructoras constatan que hay muchas comunidades interesadas en contratar obras de eficiencia energética, especialmente en lo que se refiere a actuaciones en cubiertas y aislamiento térmico de fachadas. “Hai un problema no sector de que temos maior demanda de obras que capacidade de atendelas para dar resposta a esta demanda”, reconoce el administrador de Abeiro, José Quintás, que estima que “as obras aténdense a un ano e medio ou dous vista”. Una situación similar se vive en Construcciones Mourullo, donde “estamos a tope de traballo, case non temos tempo nin de atender o teléfono”, según asegura el gerente de la empresa, Juan Mourullo.

En el sector consideran que esta extraordinaria carga de trabajo se ha unido a otros problemas que ya estaban presentes. Para Quintás, “é unha situación que se foi dando pouco a pouco. A falta de man de obra que xa vimos arrastrando desde hai tempo xúntase con este aumento da demanda”. En este sentido, Mourullo apunta que “non houbo rexeneración. Os que estaban antes ca nós xubiláronse, dos que temos agora arredor de 50 anos quedamos poucos e os que veñen por detrás non queren traballar na construción. Se en Santiago había 40 empresas hai uns anos, agora quedan unhas 15”.

Un 30% de ahorro

Aunque se trata de un problema estructural en Galicia y en todo el Estado, los administradores de fincas han barajado como posible solución contactar con empresas más grandes, pero “non teñen tanto interese en obras pequenas, soamente lles interesaban obras que estiveran por encima dun millón de euros”, apunta Suárez. “Nunha comunidade pequena, que son as que máis rehabilitación necesitan, non te podes permitir chegar a estas cantidades”, añade. En general, “como están tan mal, por pouquiño que fagan, xa superan o 30% de aforro que se esixe. Do que se trata é de que polo menos consigas aforrar un 30% ou un 40% de eficiencia, e iso na maioría dos casos, con que fagas arranxos na cuberta ou na fachada, xa chegas. Non fai falta gastar un millón”.

Aunque se queira intentar agilizar el proceso, Suárez advierte de la importancia de acudir a “empresas que sexan serias, porque logo tamén temos o problema que ao carón destas historias aparecen empresas que se constitúen de maneira espontánea e despois as garantías non son as que nos gustarían. O que intentamos sempre é tirar por empresas que estean no mercado e teñan un mínimo de traxectoria porque estamos metendo moitos cartos”. Así, recuerda que “no caso de incumprimentos, o responsable subsidiario son as comunidades, e iso temos que velar para que estea controlado.

Las evaluaciones de los edificios de más de 50 años añaden más carga de trabajo Las constructoras de Santiago se enfrentan también a una carga de trabajo extra con las evaluaciones de los edificios de más de 50 años, que tienen de plazo hasta el próximo 30 de mayo para elaborar los informes pertinentes tras concederse el año pasado una ampliación. Muchas de las mejoras que deben acometerse en este tipo de inmuebles pasan también por la eficiencia energética, ya que una directiva europea obliga a alcanzar unos niveles determinados antes del año 2030. En Santiago, así como en otras urbes gallegas, “hai moitos edificios de máis de 50 anos que non estaban feitos cos parámetros que se fan despois da lei da edificación, co cal teñen moitas máis carencias que outros”, indica Teresa Suárez. La presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia añade que “na maioría dos casos, ademais usaban moitísimo amianto, que coñecemos todos pola uralita. Dependendo do estado no que estea, hai que quitala”. Así, augura que “vai ser chover sobre mollado porque aínda que non acades ninguna subvención, tes a obriga de arranxar todo o que non cumpra coas condicións mínimas que marca a norma para pasar a revisión”. Los constructores confirman que están recibiendo solicitudes para realizar diagnósticos de las necesidades de estos inmuebles y están comprobando que en zonas como el Ensanche “o 90% dos edificios están pedindo obras”, según Juan Mourullo. José Quintás añade que “moitos non pasarían unha inspección sen unha reforma en caso de que se aplique a normativa de maneira estrita”. Suárez recuerda la importancia de adaptarse a los parámetros que marca la directiva europea a la hora de ejecutar las reformas porque “non vale de nada que facer unha unha ‘ñapa’ nunha cuberta ou nunha fachada que non vaia valer dentro dun par de anos”.

Suscríbete para seguir leyendo