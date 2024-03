Semana Santa: la procesión de la Humildad vence a la lluvia durante su recorrido por el casco histórico

La procesión de Nuestra Señora de la Humildad venció a la lluvia y protagonizó este lunes el programa de esta Semana Santa en la capital gallega. Pese a las precipitaciones que se registraron en la tarde-noche de ayer, el desfile partió en torno a las diez de la noche de la iglesia parroquial de Santa María do Camiño, ubicada en la rúa Travesa, desde donde los portadores cargaron con una Virgen que en los últimos años luce un manto color burdeos y una diadema de plata. Pese al mal tiempo, numerosos devotos acompañaron el recorrido por el casco histórico.

La Cofradía de la Humildad es la más reciente de las que mantienen viva la Semana Santa Compostelana. Fue fundada en el año 2008 por un grupo de jóvenes santiagueses, pero no sería hasta el 2009 cuando realizaría su primera Estación de Penitencia. Su hábito se compone de bocamangas, capuchón y cíngulo amarillo y traje negro.

Nuestra Señora de la Humildad es la primera obra de imaginería religiosa del escultor José María Hurtado Rodríguez (Pilas, 1982). Fue realizada en el año 2010 como carta de presentación del joven escultor y adquirida por la cofradía en el año 2012, después de estar expuesta en diferentes lugares de la capital andaluza. Se trata de una Dolorosa de 155 cm. de altura, de cuerpo de candelero para vestir y talla en madera de cedro.

Monseñor Prieto preside hoy la Santa Misa Crismal Este Martes Santo, 26 de marzo, a las 12.00 horas, el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco Prieto, presidirá en la Catedral la Santa Misa Crismal, durante la que se bendicen los santos óleos. En la misa participarán los sacerdotes de la Diócesis, que posteriormente se llevan los óleos par administrar sacramentos en sus respectivas parroquias.

Para la jornada de hoy, el programa de Semana Santiago incluye dos procesiones. A las 21.00 horas está prevista la salida desde el Tránsito da Mercé de la del Santísimo Cristo da Paciencia, con recorrido hasta la Catedral por Orfas, praza do Toural, rúa do Vilar y Praterías. Más tarde, a partir de las 22.00 horas, de la iglesia San Francisco partirá la procesión da Oración no Horto das Oliveiras e Prendemento, recorriendo la rúa de San Francisco, Obradoiro, Franco, Vilar, Praterías y Fonseca.