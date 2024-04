El Concello de Santiago pone en marcha la valoración del Pazo dos Irlandeses para su posible inclusión en el Registro de Solares

El Concello de Santiago acaba de poner en marcha la valoración urbanística del histórico Pazo dos irlandeses de cara la posible incoación del procedimiento legal para incluirlo en el Registro de Solares. El departamento de Urbanismo ha adoptado esta decisión después de que haya vencido el ultimátum de cuatro meses que Raxoi le dio a los propietarios para que acondicionasen el edificio. Concretamente, el plazo venció el uno de abril, pero no se ha acometido la reforma que se exigía. De ahí que se haya decidido dar el paso de iniciar un estudio para conocer el valor real del palacio, ubicado en la Rúa Nova del casco histórico de la capital gallega.

Tal y como explica el abogado Lisardo Núñez Pardo de Vera, que representa a los responsables del establecimiento comercial que existe en los bajos del inmueble, el departamento municipal de Urbanismo concedió en diciembre un plazo máximo de cuatro meses a los propietarios para la restauración de las cubiertas y galerías de la emblemática casona que se ubica en pleno corazón de la zona monumental. Para llevar a cabo la obra tendrían que ponerse de acuerdo los ocho titulares del edificio, de lo contrario se enfrentarían a multas de hasta 10.000 euros que se tramitarían trimestralmente hasta que se ejecuten las actuaciones requeridas por la administración local. Además, esta ocasión el Concello publicó la resolución de la inspección de los técnicos de Disciplina Urbanística en el Boletín Oficial del Estado, con el objetivo de que los dueños del pazo no puedan decir que no han sido notificados.

Pese a estas advertencias, los propietarios no han movido ficha, de ahí que el Concello amenace ahora con incluir el inmueble en el Registro de Solares, “un instrumento urbanístico para a rehabilitación da cidade construída; co obxectivo de impulsar a recuperación e consolidación do tecido residencial de Compostela”.