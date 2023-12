El Concello de Santiago acaba de lanzar un ultimátum a los propietarios del histórico Pazo dos Irlandeses, situado en la compostelana Rúa Nova. Tal y como explica el abogado Lisardo Núñez Pardo de Vera, que representa a los responsables del establecimiento comercial que existe en los bajos del inmueble, el departamento municipal de Urbanismo ha concedido un plazo máximo de cuatro meses a los propietarios para la restauración de las cubiertas y galerías de la emblemática casona que se ubica en pleno corazón de la zona monumental. Deberán ponerse de acuerdo los ocho titulares del edificio para acometer esta reforma lo más pronto posible, de lo contrario se enfrentarían a multas de hasta 10.000 euros que se tramitarían trimestralmente hasta que se ejecuten las actuaciones requeridas por la administración local. Además, destaca el letrado, Raxoi ha decidido en esta ocasión publicar la resolución de la inspección de los técnicos de Disciplina Urbanística en el Boletín Oficial del Estado, con el objetivo de que los dueños del pazo no puedan decir que no han sido notificados.

Según se recoge en el decreto de Urbanismo al que ha tenido acceso ELCORREO GALLEGO, “o estado da cuberta e das carpintarías das galerías supón unha patoloxía grave que dana a salubridade do inmoble, supón un risco para a seguridade no uso do edificio polos danos estruturais e desprendementos xa producidos no mesmo e ademais un menoscabo no ornato da edificación cunha alteración do entorno, que lembramos se trata dun ámbito protexido polo seu valor patrimonial e declarado patrimonio da humanidade”.

En el Concello tienen claro que no se les va a permitir a los propietarios del palacio seguir demorando las obras de restauración que ya han sido requeridas en varias ocasiones. Aunque una de las dueñas ya ha presentado alegaciones. Sostiene que la orden de ejecución es “desproporcionada”, si bien el Concello asegura que “a realidade é que a raíz da inspección realizada constatouse o mal estado xeneralizado da cubrición do inmoble e pode comprobarse nas fotografías aportadas nos distintos expedientes relacionados”.

La consecuencia son “as graves filtracións que provocaron o colapso do teito do local de planta baixa e as filtracións ao inmoble lindeiro”, por lo que Raxoi insiste en que “se trata dun mal estado xeneralizado da cuberta con consecuencias xa visibles”. Sin embargo, la propietaria considera que “as filtracións son puntuais e que o tellado son máis de 530 m2”. También alega que desconoce el estado de este, “pese a presentar un proxecto de arranxo do mesmo no ano 2011”.

Frente a estos argumentos, el Concello recuerda que la dueña ya pidió en otras ocasiones licencia para reformar las cubiertas, por lo que es perfectamente conocedora de su mal estado de conservación: “Parece evidente que as licenzas de obras para o arranxo da cuberta solicítanse para arranxar unha cuberta polo que non é crible que a propiedade descoñecese o estado do inmoble para o que ela mesma solicitaba o arranxo”, indican desdeDisciplina Urbanística, al tiempo que apuntan que “o inmoble catalogado corre alto risco de perda de continuar nesta liña de nulo mantemento”.

La mujer también asegura que “o prazo para a execución das obras de catro meses é moi escaso”.El Concello no duda en responderle con retranca: “Tendo en conta que leva dende 2011 intentando arranxar a cuberta, o que son case doce anos, evidentemente pode parecer catro meses un prazo curto, pero o caso é que é unha actuación non soamente factible, senón que ademais é recomendable para ter o edificio exposto a choiva o menor tempo posible”.

Raxoi también le espeta a la propietaria que, pese a que alega que ya ha solicitado a diversas constructoras presupuestos para la ejecución de los trabajos, “non aporta ningún deles, nin contrato con construtoras, nin sequera as solicitudes por escrito dos mesmos. Lembramos que dende 2011 xa tiña que estar arranxado. Fai doce anos e aínda non hai nin un orzamento de construtora presentado”.

Lo cierto es que el Concello ya no se anda con rodeos en este asunto. Recuerda a los propietarios que “de conformidade co disposto no artigo 334.2 do RLSG as ordes de execución deberán advertir que o seu incumprimento habilita a administración municipal para executar forzosamente a orde incumprida mediante a imposición de multas coercitivas ou execución subsidiaria; incluír o inmoble no Rexistro de Solares, no caso de terse constituído; ou decretar a aplicación do réxime de venda forzosa”.Así, la administración municipal avisa a la propiedad de que “no suposto de que incumpra a orde procederá a execución forzosa do acto, impoñendo ó interesado multas coercitivas de 1.000 a 10.000 euros, que se reiterarán trimestralmente ata acadar a execución do ordenado”. Todo esto, “sen prexuízo das responsabilidades de orde civil ou penal que poidan ser esixidas polos danos que poidan xerarse en bens e persoas, como consecuencia da situación da parcela ou edificación”.

Montequi Harguindey Dominica y Otras, José Emiliano García-Moreno Navarro, Augusto José García-Moreno Navarro, Regina García-Moreno Navarro, Eloísa García-Moreno Navarro, las personas herederas de Josefa Navarro Harguindey, Isabel Harguindey Ferrer y las personas herederas de Regina Benita Harguindey Ferrer han tenido un plazo de quince días de audiencia previa (la notificación del Concello está fechada en el 1 de diciembre de 2023) para presentar “cantos documentos, alegacións e probas consideren oportunas para a defensa dos seus dereitos e intereses”. Los afectados por el mal estado del Pazo dosIrlandeses, como los propietarios de los establecimientos comerciales que se ubican en sus bajos, confían en que este intento de rehabilitar el inmueble sea la vencida.