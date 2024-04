Las seis noticias más importantes de la semana para los compostelanos

De la luz verde a la residencia estudiantil en el viejo hospital de Galeras a los reyes de Bélgica en el Camino o la puesta en libertad de Isauro López Hidalgo, el empresario que en 2005 ordenó acabar con la vida de su amante, estas son las seis noticias clave de la semana para los compostelanos.

La residencia estudiantil en el viejo hospital de Galeras ya tiene el visto bueno de Patrimonio

La rehabilitación del antiguo Hospital Xeral de Galeras para convertirlo en una residencia de estudiantes y hotel está cada vez un poco más cerca. Patrimonio de la Xunta ha dado ya el visto bueno al proyecto que ha presentado Bestinver, el fondo de inversión de Acciona, que ha adquirido el edificio. La empresa confía en que el Concello conceda ahora la licencia de obra de forma “inminente” para poder empezar a ejecutar los trabajos que rescatarán el edificio tras más de 20 años abandonado.

El empresario de Santiago que ordenó la muerte de su amante

Isauro López Hidalgo, el empresario de Santiago que en 2005 ordenó acabar con la vida de su examante Yalennys Valero y un amigo de esta, Juan Manuel Mata, ya está en libertad. El empresario de 75 años, que fue condenado en 2015 a nada menos que 28 años de prisión por el conocido como doble crimen de Càlig (la localidad valenciana donde un grupo de sicarios contratados tirotearon a la pareja), ha obtenido el tercer grado las pasadas navidades, según ha podido saber EL CORREO GALLEGO de fuentes jurídicas. López Hidalgo, condenado por la Audiencia Provincial de Castellón, se encontraba cumpliendo pena en la cárcel de la localidad pontevedresa de A Lama por la muerte de la joven cubana con la que había mantenido una relación y su amigo; sin embargo, Instituciones Penitenciarias decidió concederle hace unos tres meses la semilibertad, justificándola en base al buen comportamiento del preso.

Los reyes de Bélgica se despiden de Galicia en Santiago

Galicia es conocida, entre otras muchas cosas, porque consigue enamorar a 'royals' de todo el mundo. Sin ir más lejos, el rey emérito de España, Juan Carlos I, es un fan declarado de las Rías Baixas; y más concretamente de Sanxenxo, donde disfruta con sus amigos de la navegación y las buenas mesas a plato puesto. Además, siempre que ha podido se ha acercado hasta Compostela para abrazar al Apóstol, una ciudad que le apasiona y de la que guarda buenos recuerdos. Su compromiso con el Camino de Santiago le ha repercutido el título de Embajador de Honor de la Ruta Jacobea, un itinerario que en el transcurso de la historia han recorrido monarcas y jefes de estado de todo el mundo.

Los últimos, los reyes de Bélgica, Felipe y Matilde, que este jueves han abandonado Galicia después de recorrer varias etapas del Camino en tierras de la provincia de Lugo. Partieron hacia Bruselas desde el Aeródromo Militar de Santiago, en un Falcon del Ejército del Aire belga a primera hora de la tarde. La presencia de los soberanos en Lavacolla movilizó un amplio despliegue de medios de seguridad. El operativo estuvo integrado por agentes de la Guardia Civil y también de la policía belga.

El Concello gasta 1,8 millones en horas extra por el déficit de personal

El déficit de personal que arrastra el Concello de Santiago desde hace años llevó a que en 2023 el gasto destinado a horas extras de los funcionarios y las festividades ascendiera a 1.768.325,45 euros. La CIG reveló ayer el dato tras solicitarlo al departamento de personal y lo consideró un “despilfarro”, además de reclamar que la cuantía se destine a la creación de plazas fijas. Según los cálculos del sindicato “poderían crearse 35 ou 40” puestos permanentes.

Sin embargo, el gobierno local replica que es "imposible" destinar la cuantía de las gratificaciones a realizar más contrataciones. Raxoi señala que podría usarse una pequeña parte, pero sería "un número de persoas moi reducido dependendo do corpo e do nivel ao que pertenzan, mais que en ningún caso podería superar as 3 persoas". Así, añaden que "evidentemente, crear un novo servizo con este número de efectivos, non impediría que o resto de servizos non tivesen que precisar, nalgún momento do ano, ter que recorrer a horas extras".

En marcha la restauración de las dos casas más antiguas de Compostela

En la rúa Nova dos viviendas de fachada blanca permiten atisbar como sería Santiago en la Edad Media. Se cree que datan del siglo XIII y que son las dos casas más antiguas de la ciudad que aún se mantienen en pie. Desde hace años este patrimonio, propiedad del Arzobispado, estaba en peligro. Adosadas a la Iglesia de Santa María Salomé funcionaron originalmente como rectorales, pero desde hace tiempo esperaban apuntaladas ante el riesgo de colapso. Tras una larga espera, por fin se ha comenzado la restauración, que afecta a las fachadas y cubiertas.

Los usuarios de la residencia donada por Amancio Ortega la estrenarán en mayo

Los primeros usuarios de la nueva residencia del barrio compostelano de O Castiñeiriño donada por la Fundación Amancio Ortega (FAO) estrenarán las instalaciones el próximo mes de mayo. Con una capacidad total para 120 plazas distribuidas en 42 habitaciones individuales y 39 dobles, será junto a la de Lugo la primera de las siete financiadas en Galicia por dicha fundación en entrar en funcionamiento.

Así lo aseguró este viernes el presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, durante su visita al edificio lucense, el segundo tras el compostelano entregado al Gobierno autonómico por la fundación, en un acto en el que estuvo acompañado por la presidenta de FAO, Flora Pérez Marcote, así como por la conselleira de Política Social e Xuventude en funciones, Fabiola García.