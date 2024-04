Usuarios del Clínico aplauden el parking del Cimus: "Está ben, pero fan falta máis prazas"

El aparcamiento provisionalque el Concello habilitó el pasado viernes en la parcela del Cimus, a 150 metros del Hospital Clínico, como una primera solución ante los continuos problemas de estacionamiento de la zona, está siendo bien valorado por los usuarios y pacientes del CHUS, que están consiguiendo aparcar en este punto a la primera, si bien coinciden en que son necesarias más plazas en el entorno.

EL CORREO habló este miércoles con cuatro personas, dos de ellas de fuera de la ciudad, para conocer qué les parece este aparcamiento, mientras se aguarda a que se retomen las negociaciones entre Raxoi y Xunta para resolver la problemática en torno al futuro parking del Clínico.

Pedro Sánchez, de Santiago, que lo utilizó ayer por primera vez, lo ve como “unha medida provisional” y apunta varias posibles mejoras. “A entrada con tanta pedra debe mellorarse e hoxe o chan está ben porque está seco pero cando chova pode ser unha lameira”, comenta. Se había enterado de la noticia de su apertura, por lo que ayer decidió seguir las señales indicativas hasta llegar al mismo. Consiguió aparcar a la primera. En cualquier caso, sospecha que “pode haber bastantes coches que estean aquí aparcados as 24 horas do día”.

Por ahora, lo ve como la mejor opción, ya que la zona ORA en la avenida de Barcelona “non facilita moito o aparcamento ao ter que ir cambiando o ticket” y el parking privado subterráneo “é moi caro”. Con todo, ve necesario “un parking de verdade”. Como ejemplo, cita que “nesta parcela poderíase construír un de catro plantas”.

Con más entusiasmo se tomó la apertura de este aparcamiento Carmela Trigo, ourensana que reside en Compostela desde hace treinta años. “Que alegría me levei. Mirei que o subterráneo estaba completo e seguín a un coche que veu ata aquí”, cuenta. Habitualmente, aparca en el disuasorio de Santa Marta, “para o que hai que vir con tempo” o en el subterráneo, que define como “moi costoso”.

Cree que una solución al caos de movilidad en el CHUS sería “edificar outros aparcamentos públicos nas entradas das cidades e utilizar o autobús para chegar ao hospital”. Estos espacios, subraya, “deberían ser gratuítos ou moi asequibles”.

“É necesario un parking de verdade, na parcela do Cimus poderíase construír un de catro plantas”

Esa misma idea la comparte Guillermo Pita, de Sigüeiro, que apuesta por “unha maior conexión co transporte urbano dende as aforas da cidade”. Considera que como medida provisional “está ben, pero é un parking un tanto pequeno”. Por ese motivo ve necesario “un incremento de prazas”.

Fue este miércoles cuando Guillermo comprobó que estaba ya abierto el aparcamiento, gracias a la señalética. “Como vin que o subterráno estaba completo seguín para adiante ata que aparquei aquí”, dice, a lo que añade: “A entrada non está moi ben preparada”. Cuenta, además, que hace dos semanas intentó aparcar, “sen éxito”, en el aparcamiento en superficie de Santa Marta. En cuanto a la nueva zona ORA, la ve como muy limitante, “porque no Clínico sabes cando chegas pero nunca cando marchas”. Pese a todo, mientras no llegue otra solución, valora de forma “positiva” el nuevo parking habilitado por el Concello en el entorno del Clínico.

Por su parte, David Vieitez, vecino de Pontevedra, piensa que por el momento “hai moita xente que non coñece este espazo”. Lleva ya varios días aparcando en la zona, al tener un familiar ingresado en el CHUS, y a primera hora “siempre está vacío”. Las mayores dificultades las sufre en el acceso. “O coche báteme abaixo”, señala.

“Este espazo, que moitos non coñecen, non é suficiente; sigue habendo moita lea diante do hospital”

Lo valora como una decisión que “non é suficiente”, al percibir que “sigue habendo moita lea diante do hospital”. Reconoce que son muchas las personas mayores con falta de movilidad que acuden a diario al hospital, situación que implica que los acompañantes busquen aparcar cerca de las entradas. Y añade que, a pesar de la existencia de carteles, incide en que por ahora “a xente de fóra da cidade non coñece” el nuevo aparcamiento.

Las peculiaridades del parking

El nuevo aparcamiento, municipal y gratuito, estará abierto las 24 horas, hasta que se resuelvan los problemas de movilidad en el entorno del CHUS, agravados por las obras de ampliación y de construcción del edificio de Protonterapia. Situado en la calle Eira da Palleira, a la que se accede desde la avenida de Barcelona en dirección al Clínico, comprende una superficie de 3.563 metros cuadrados y da cabida a unos 150 coches.

Suscríbete para seguir leyendo