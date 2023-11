“É necesario un plan en Galicia en materia de patrimonio cultural e decidir en que investimos os orzamentos... Temos moitos problemas. O primeiro é que temos moito patrimonio, o segundo que non todo está catalogado, e o terceiro que o investimento que hai non é suficiente para que este patrimonio sexa conservado axeitadamente”. Esa es la reflexión que, a pregunta de EL CORREO, hace Rebeca Blanco-Rotea, comisaría con Rosa Benavides de la exposición Olladas #EMPC (Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural), Olladas #InSitu. Abierta en Santiago desde ayer en la sede del Consello da Cultura Galega (CCG), con motivo de del Día Internacional de Patrimonio Cultural (creado en 1972), ofrece cinco paneles que resumen la evolución del estudio y mimo de este ámbito durante la última década. Lo hace a partir de 42 experiencias, entre ellas la intervención en Guidoiro Areoso, un islote situado en el interior de la ría de Arousa, el trabajo en la Cova Eirós, en Triacastela (Lugo) ; o la restauración del campanario de San Martiño Pinario.

El comité asesor que ha coordinado la muestra ha contado con Blanco-Rotea, Olimpia López Rodríguez y Hortensio Sobrado Correa, así como un equipo que incluye a Juan Orozco y Iago Seara, a quien las comisarias citaron durante la visita guiada de ayer para agradecer su esfuerzo difusor con distintas iniciativas para mostrar la necesidad de cuidar más el patrimonio cultural, destacando su labor en las jornadas creadas en 2015, los llamados Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural (EMPC). Esos foros y actividades paralelas de campo (InSitu) hilan este proyecto expositivo transversal que conecta a entidades y asociaciones de carácter vecinal con ámbitos académicos y administrativos, eslabones todos de una cadena, que el CCG busca potenciar. Olladas #EMPC , Olladas #InSitu. refleja una labor didáctica de años que ha tenido 183 invitados y junto a 2.000 personas, ayudando a dibujar un mapa patrimonial. “As conversas o aire libre teñen unha participación maior“, recalca Benavides, que cita al colectivo Roman Army como otro ejemplo de buen trabajo colaborativo al compartir sus conocimientos acumulados en este campo. “Agora mesmo, hai un un plan autonómico de patrimonio cultural en Madrid, Andalucía e probablemente no País Vasco e en Galicia temos bimbios para facer un moi plan autonómico”, señala Blanco-Rotea, informando además de que esta muestra del Consello da Cultura Galega tiene vocación itinerante, ya con un acuerdo para viajar hasta la Universidade do Minho (Braga). “Esta exposición quere ser unha chamada sobre as potencialidades e fraxilidades do noso patrimonio cultural”, indican las comisarias de una muestra que esta abierta al público en las instalaciones del Consello da Cultura Galega hasta el próximo 30 de noviembre.