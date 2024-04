Ana Peleteiro desvela cuánto dinero gana como influencer y cuánto como deportista: sorprende a todos

Ana Peleteiro es una de las deportistas más exitosas y conocidas de nuestro país en la actualidad. Ahora, tras recuperar su mejor versión tras su embarazo, vuelve a vivir uno de sus momentos deportivos más dulces. La atleta nacida en Ribeira, que conquistó la medalla de bronce en en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, encara ahora su siguiente gran objetivo tras obtener la clasificación: los Juegos Olímpicos de París 2024.

Tras obtener una marca de 14.75 metros, logró la medalla de bronce en los Mundiales de atletismo disputados en Glasgow durante el mes pasado, que le daba acceso directo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Así, la atleta cumplió su gran objetivo y sigue mejorando resultados luego de haber estado inactiva durante unos meses por su embarazo.

Ahora, saborea el momento y lo ha compartido con los compañeros del podcast 'Tómatelo con vino', con los que mantuvo una amena charla de más de una hora. La gallega, como de costumbre, no se escondió ante ninguna pregunta y habló de su lado más personal, incluyendo aspectos como la maternidad o su infancia.

¿Es posible vivir de ser deportista de élite?

Además de los temas de índole personal como podía ser su reciente matrimonio o su primer año como madre, también le preguntaron por las condiciones salariales de los deportistas de élite y si era posible vivir enfocándose solo al deporte. La respuesta sorprendió a todos: "Sí se puede. Y más en España. Tenemos la suerte de que si no tienes sponsors, el Estado te provee con las becas ADO. Dependes de resultados, por supuesto, pero dan para vivir tranquilo. Las becas en España son mejores que en Francia, por ejemplo".

Así, la atleta quiso defender las ayudas públicas que reciben los deportistas españoles en comparación las de otros países: "Nos quejamos por defecto. Tenemos suerte de vivir donde vivimos. He vivido en Francia y no hay comparación". Sin embargo, añadió de la importancia que tiene que las marcas apuesten por los deportistas: "Si eres un deportista ganador, te van a pagar únicamente el premio, pero luego hay más cosas. Hay que tener la suerte de ser carismático para que las marcas apuesten por ti. Mostrar tu trabajo, pararte a sacarte fotos, firmar autógrafos... Todo esto suma".

Ana Peleteiro es precisamente una de esas deportistas que cumple todos estos requisitos a 'rajatabla' y es por ello que tiene 439.000 seguidores en redes sociales como Instagram. Su impacto va más allá de lo deportivo y es por ello que sus ingresos no limitan a lo que ocurre en la pista. "Si gano medalla, los ingresos suelen equilibrarse en 50-50, porque hay mucha visibilidad en redes que me viene por el éxito deportivo. Mi patrocinador principal, que es Adidas, también tiene bonos por ello y mi economía lo nota. Sin embargo, el año que no competí y me dediqué al 100% a las redes sociales, gané el doble que el año que fui medallista olímpica. A día de hoy, con el cambio de imagen, mis ingresos provienen en mayor medida de las redes sociales", indicó la atleta.