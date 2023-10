El Corte Inglés presentó ayer en un gran evento en Callao City Lights, en Madrid, su nueva campaña “Welcome To The New Era” dirigida a la generación Z.

A la presentación asistieron los protagonistas de la campaña: Ana Mena, Oscar Casas y Álvaro Mel y más de 400 invitados y personajes como Anna Castillo, André Lamoglia, Lola Lolita, Marta Díaz, Sofía Surfers, Sara Socas, Lola Rodríguez, Dani Fernández, Nia Correia, Aida Domenech, Alba Paul, Marina Rivers, Marta Lozano, Teresa Andrés Gonzalvo, María Fernández-Rubíes, Gara Arias y Tomás Páramo. Además, contó con el DJ y host Lucas Loren, como maestro de ceremonias, y actuaron Ana Mena y la DJ BJones (única española que ha pinchado en el festival Torrorrowland, templo de la electrónica mundial). En el evento han participado las marcas propias de Moda de El Corte Inglés Easy Wear, Green Coast y Sfera y externas como Converse, New Era, Lacoste, Levi´s, Wrangler, Diesel, Brownie, Desigual, UGG, Tommy Hilfiger y Dr. Martens; de Belleza, Mac, Sephora, 3Ina, Etnia, Rimmel, Maybelline, Bourjois, Nyx, Cocunat, Freshly Cosmetics y Glowfilter TBC; de Electrónica, Apple, HP, Intel, Fujifilm, JBL, SMEG, Fujifilm y LG y de alimentación Mahou, Coca-Cola, Lays, Doritos, Sunbites, Diageo, Juancho´s BBQ, Empanadas Malvón y Pringles. El Corte Inglés une en esta campaña la moda, belleza, tecnología y alimentación consiguiendo ser el destino inmejorable para esta generación Z, que vive con nuevos códigos y lenguajes. El fotógrafo de “Welcome To The New Era” ha sido Pablo Sáez y el videógrafo Félix Bollaín (nominado a un Latin Grammy 2023). La canción es el último éxito de Ana Mena, “Madrid City”.